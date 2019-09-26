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Замглавы управления Росреестра в Татарстане отправили под домашний арест

Советский райсуд Казани отправил задержанную замглавы управления Росреестра по Татарстану Аду Зайдуллину под домашний арест до 24 ноября, передает «Реальное время».

Ее задержали накануне. Госпожа Зайдуллина подозревается в подстрекательстве к превышению должностных полномочий и мошенничестве. Следствие считает, что она помогала устранять препятствия во время регистрации земельных участков. Кроме того, как полагают следователи, задержанная может быть причастна и к другим аналогичным преступлениям.

Сама госпожа Зайдуллина считает, что ее оговорили.

"Ъ-Казань"


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