В Татарстане задержали замглаву регионального Росреестра

В Татарстане задержали заместителя руководителя Росреестра по Республике Татарстан 47-летнюю Аду Зайдуллину. Как сообщил "Ъ-Казань" источник в правоохранительных органах, в четверг меру пресечения ей изберет Советский райсуд Казани.

Официальных комментариев по данному факту в силовых структурах пока не дают.

По сведениям источника «Реального времени», госпожу Зайдуллину подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере в период работы руководителем отдела госрегистрации недвижимости в электронном виде. С этой должности в январе текущего года она была повышена до заместителя руководителя регионального Росреестра.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"