Создателям Tinder назначили свидание в суде

Федеральная торговая комиссия США подала иск против компании Match Group, которой принадлежит целый ряд сервисов для знакомств, в том числе Tinder. Регулятор обвиняет компанию в использовании фейковых аккаунтов для побуждения сотен тысяч пользователей приобрести платную подписку.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США сообщила в понедельник, что подала иск к компании Match Group, которой принадлежит одноименный сайт знакомств, а также еще порядка 40 мобильных приложений для поиска партнера, среди которых Tinder, Pairs, Plenty of Fish и OkCupid. Компания обвиняется регулятором в использовании фейковых аккаунтов, чтобы побудить людей приобрести платную подписку на сайте Match.com. Кроме того, владелец сервисов знакомств обвиняется в ложных обещаниях, а также намеренном усложнении процедуры отмены платной подписки.

В отличие от того же Tinder пользователи сайта Match.com, не имеющие платной подписки, могут только завести свой профиль, просматривать профили других людей и отмечать понравившееся. Однако отправлять сообщения другим пользователям или отвечать им, имея бесплатную версию аккаунта, уже нельзя.

В исковом заявлении FTC, поданном в окружной суд Далласа, отмечается , что в период с 2013 по середину 2018 года по меньшей мере 25–30% аккаунтов на Match.com были либо фейковыми, либо созданными с целью мошенничества, о чем рядовые пользователи в большинстве своем не подозревали.

Те, кто пользуется Match.com бесплатно, получают уведомление, что кто-то заинтересован в общении с ними. При этом текст сообщения недоступен, пока человек не приобретет платную подписку. В этот момент ему приходит рекламное объявление от компании, которое стимулирует его купить платный аккаунт.

«Пользователи зачастую не знают, что сообщения, получаемые на Match.com, не от других пользователей, заинтересованных в завязывании отношений, а от людей, пытающихся провернуть мошенническую схему. Например, в некоторые месяцы периода с 2013 по 2016 год более половины сообщений и "лайков" было от аккаунтов, которые ответчик пометил как "сфальсифицированные"»,— говорится в иске FTC.

Таким образом, считают власти, в компании знали о существовании фейковых и мошеннических аккаунтов, но вместо того, чтобы предупредить порядочных пользователей, стимулировали их к приобретению платной подписки.

Только после приобретения платной подписки, люди могли узнать, что аккаунт отправителя «уже недоступен», так как его заблокировал сервис. В ответ на жалобы компания присылала всем пользователям однотипные уведомления, что «она слишком уважает своих пользователей, чтобы злоупотреблять их доверием». В результате от подобных действий сервиса пострадали сотни тысяч людей, говорится в иске FTC.

Регулятор также обвиняет компанию в введении пользователей в заблуждение.

Обещая бесплатный премиум-аккаунт на шесть месяцев клиентам, «не повстречавшим того самого особенного» человека, Match.com не уточняла целого ряда условий предложения.

Наконец, несмотря на свою настойчивость в навязывании платных услуг, компания делала все, чтобы пользователи не отменяли подписку, усложняя этот процесс.

Сама Match Group назвала претензии FTC «возмутительными». Компания отметила, что удаляет 96% фейковых аккаунтов в течение суток с момента их регистрации. Тем не менее инвесторы уже крайне негативно отреагировали на претензии регулятора — в начале торгов акции фирмы просели на 8,5%.

Кирилл Сарханянц