YouTube, Facebook и Twitter не будут блокировать посты политиков за нарушение правил платформ

Сразу несколько технологических компаний объявили, что выступления и посты политиков, противоречащие внутренним правилам соцсетей, не будут удаляться с платформ. Заявления были сделаны на технологическом и политическом фестивале в Атланте в США.

Глава YouTube Сьюзен Войжитски объяснила, что для избирателей и других мировых лидеров важно увидеть контент, который публикует чиновник. Ник Клегг, вице-президент по международным делам и связям с общественностью Facebook, также заметил, что политики не обязаны следовать внутренним правилам соцсети при публикации любых сообщений, за исключением рекламных. При этом Facebook оставляет за собой право удалить пост, если посчитает, что его содержание ведет к реальному насилию и причиняет вред.

Twitter придерживается схожей политики, но утверждает, что, хотя контент политиков, нарушающий правила сервиса, и не будет удаляться, но он будет маркироваться как таковой.

Евгений Федуненко