Новороссийск увеличил бюджет на 172 млн рублей

Новороссийские депутаты на заседании гордумы провели корректировку городского бюджета. Парламентарии увеличили расходы на 172,1 млн руб., из которых собственные доходы составили 47,8 млн руб., безвозмездные поступления из бюджета Краснодарского края - 124,3 млн руб.

В результате общий объем расходов бюджета на 2019 год утвержден в сумме 8 млрд 885,5 млн руб., что на 30,3 процента превышает первоначально принятый бюджет.

В некоторые ранее принятые решения городской Думы внесены изменения с целью приведения их к нормам законодательства. Также утверждено Положение о формировании и расходовании средств депутатского фонда по наказам избирателей. В 2020 году сумма депутатского фонда будет увеличена до 2,5 млн. руб.

Кроме этого, парламентарии утвердили изменения в структуре администрации города с целью ее оптимизации, а также проект письменного обращения в Законодательное собрание края по вопросу обеспечения бесплатными лекарственными препаратами жителей, имеющих соответствующие льготы.

Елена Рыжкова