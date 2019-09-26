В «Доме Нащокина» открывается выставка Екатерины Дворкович

Екатерина Дворкович является членом Московского союза художников и членом Творческого союза художников России. Участвует в союзных выставках и имеет за плечами несколько персональных. Новая персональная экспозиция художника называется «Отражение», и это не случайно. Художник работает в техниках импрессионизма и постимперссионизма, а размытое изображение предметов, напоминающее отражение на водной глади, для данных стилей очень характерно. Свет и тень, ритм мазков, игра с масштабом — все имеет значение для мастера. На выставке планируется представить около 40 работ художника, датированных 2017–2019 годами, среди которых есть пейзажи, натюрморты и абстракции. Картины неоднородны по композиции, и порой складывается ощущение, что произведения написаны разными авторами.

Выставка пройдет с 28 сентября по 2 ноября в особняке «Дом Нащокина» в Гагаринском переулке.