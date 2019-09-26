Удмуртстат: экономическая ситуация в розничной торговле осталась удовлетворительной

В третьем квартале 2019 года Удмуртстат провел выборочное обследование деловой активности и конъюнктуры в розничной торговле. По мнению большинства опрошенных руководителей, экономическая ситуация в розничной торговле остается удовлетворительной. В то же время 12% респондентов считают ее неблагоприятной, а 3% имеют противоположное мнение.

Основными факторами, сдерживающими активность организаций розничной торговли, являются низкая платежеспособность покупателей и высокая конкуренция со стороны других компаний. Так считают 52% и 50% опрашиваемых. Треть руководителей отнесли к негативным факторам высокий уровень налогов и высокую арендную плату. 17% респондентов пожаловались на транспортные расходы, 15%, — на высокий процент коммерческого кредита, 14% — на недостаток финансовых средств.

Рост цен реализации товаров в четвертом квартале 2019 года прогнозируют 38% опрошенных. Остальные считают, что цены не изменятся. Так, индекс предпринимательской уверенности в третьем квартале принял отрицательное значение и составил минус 0,6%. Во втором квартале он был положительным — 1,9%

Напомним, что по итогам второго квартала большинство опрошенных руководителей также сообщали о удовлетворительной экономической ситуации в розничной торговле. В то же время неблагоприятной ее считали 9% респондентов, а 6% имели противоположное мнение.