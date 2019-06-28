Удмуртстат: экономическая ситуация в розничной торговле остается удовлетворительной

Во втором квартале 2019 года Удмуртстат провел выборочное обследование деловой активности и конъюнктуры в розничной торговле. По мнению большинства опрошенных руководителей, экономическая ситуация в розничной торговле остается удовлетворительной. В то же время 9% респондентов считают ее неблагоприятной, а 6% имеют противоположное мнение.

Основными факторами, сдерживающими активность организаций розничной торговли, являются высокая конкуренция со стороны других компаний и низкая платежеспособность покупателей. Так считают 50% и 46% опрашиваемых. Треть руководителей отнесли к негативным факторам высокую арендную плату и высокий уровень налогов. 17% респондентов пожаловались на высокий процент коммерческого кредита и транспортные расходы, 14% — на недостаток финансовых средств.

Рост цент реализации товаров в третьем квартале 2019 года прогнозируют 47% опрошенных. Остальные считают, что цены не изменятся. Так, индекс предпринимательской уверенности во втором квартале сложился положительный и составил 1,9%. В первом квартале он был отрицательным — минус 2%.