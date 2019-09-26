Довыборы на место уходящего из ленинградского ЗакСа Владимира Цоя пройдут в 2020 году

Довыборы в Заксобрание Ленобласти по Выборгскому одномандатному избирательному округу №1 на замещение мандата депутата регионального парламента Владимира Цоя, назначенного главой комитета по культуре, пройдут в июне 2020 года, в единый день голосования. Об этом со ссылкой на спикера ленинградского ЗакСа Сергея Бебенина сообщает «Интерфакс».

По словам господина Бабенина, довыборы в парламент Ленобласти, скорее всего, совпадут с губернаторскими выборами в регионе. Согласно ст. 5 областного закона «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области», решение об их назначении должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что официально Владимир Цой, до настоящего момента являвшийся депутатом областного ЗакСа и занимавший пост директора ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник», займет должность председателя комитета по культуре с 1 октября. Одновременно с этим в правительстве Ленобласти сменяться главы еще двух комитетов и управделами правительства.