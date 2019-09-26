В Ленобласти сменились главы трех комитетов и управделами правительства

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжения о назначении руководителей трех комитетов и управления делами регионального правительства. В частности, новым председателем комитета по туризму назначен Евгений Чайковский, до этого занимавший должность председателя комитета по культуре Ленобласти.

Владимир Цой, до настоящего момента являвшийся депутатом областного Заксобрания и занимавший пост директора ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник», стал председателем комитета по культуре.

В свою очередь, теперь уже экс-управляющий делами правительства Ленобласти Дмитрий Иванов назначен главой комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, а занимавший эту должность Алексей Слепухин занял его место в руководстве управделами правительства.

Распоряжения о новых назначениях вступают в силу с 1 октября этого года.

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