29 сентября состоится масштабный фестиваль горячего пара и хлестких веников.



В период фестиваля на территории парк-отеля будет представлено рекордное количество одновременно работающих бань!

Для любителей классических бань: более 16 русских парных на дровах.

Для любителей экзотики: турецкая сауна хаммам, финская сауна, инфракрасная сауна, японская баня офуро, бочки фурако.

В общей сложности на фестивале будет представлена 31 баня. Организаторы планируют превзойти достижения предыдущих лет — согласно «Книге рекордов России» в г. Ногинске Московской области гостям международного фестиваля «БаняФест» гостям были одновременно доступны для отдыха 24 бани на территории 4 га.

На пирсе парк-отеля специально для фестиваля установят баню-юрту. Уникальный в своем роде и единственный в Уральском регионе мобильный банный комплекс от чемпиона России 2017 г. Олега Курбатова представит проект «Кочевник». Просторное помещение 6 на 5 метров одновременно вмещает до 15 гостей.

Мероприятие состоится в Парк-отеле «Резиденция 888», который стоит на берегу озера Малый Кременкуль.

На фестиваль соберутся лучшие из лучших, чемпионы России и Уральского региона. Мастера банного дела приедут из Челябинска, Златоуста, Миасса, Екатеринбурга и Перми. Властелины горячего пара покажут класс и продемонстрируют свои навыки, уникальные авторские техники и эксклюзивные программы парения, поучаствовать в которых смогут все желающие. Изюминка фестиваля — мастер-класс по парению в «живой» бане от специально приглашенного гостя «Резиденции 888» — президента «Банного Союза» Ивана Бояринцева.

Парк-отель станет площадкой для проведения первенства на Кубок чемпионов по банному парению. Жаркий процесс заснимут на камеру, а выбирать победителя предстоит зрителям в ходе онлайн-голосования, которое продлится до 3 октября.

Гостям фестиваля будут доступны бесплатные мастер-классы, тестовые парения и спа-процедуры. Организаторы приготовили для гостей яркую развлекательную программу и щедрый шведский стол от партнеров фестиваля.

Партнеры фестиваля познакомят гостей с передовыми технологиями в строительстве бань — на мероприятие съедутся лучшие производители со всех концов области.

Зрителям, в отличие от разгоряченных банщиков, больше придется по душе купание не в прохладном озере, а в открытом подогреваемом бассейне. Утомленные баней и купанием гости смогут послушать живую музыку и выступление кавер-группы, принять участие в развлекательной программе под руководством зажигательного ведущего. Фестиваль закончится эффектным факел-шоу и зажигательной дискотекой.

По многочисленным заявкам тех, кто собирается принять участие в мероприятии, банный фестиваль было решено продлить до 3 октября — именно столько пробудут на территории «Резиденции 888» именитые банщики.

Торжественное открытие: 29 сентября с 14:00 до 22:00 часов.