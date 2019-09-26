«Мегакон» остановил строительство предприятий в Курской области

Как стало известно „Ъ“, в Щигровском районе Курской области остановлена реализация проекта по строительству предприятия по производству повидла и кондитерской фабрики ЗАО «Мегакон» общей стоимостью 1,75 млрд руб. На данный момент проект ЗАО не числится в реестре инвестпроектов Курской области. Источники “Ъ ” сообщают, что в Щигровском районе на земельном участке ЗАО в 6 га на данный момент находится только хранилище, построенное еще в 2015 году, а проблемы компании «связаны с недостатком господдержки в финансировании». Представители компании подтвердили „Ъ“, что финансовые проблемы с проектом существуют. Однако в «Мегаконе» не говорят о полном отказе от проекта, отметив, что «строительство идет».

О планах «Мегакона» наладить в Курской области производство повидла мощностью 20 тыс. т, а также построить кондитерскую фабрику мощностью 18 тыс. т изделий в год стало известно в 2015 году. Первую очередь, рассчитанную на выпуск повидла, за 350 млн руб. компания намеревалась запустить в эксплуатацию уже в 2017 году. Строительство планировалось в три очереди: цех по переработке плодово-ягодного сырья, кондитерская фабрика, затем цех по производству тары и упаковки, способный производить 60 млн единиц в год. Компания планировала вложить в проект 850 млн руб. собственных средств.

По данным Kartoteka, ЗАО «Мегакон» зарегистрировано в 1999 году в Курской области. Уставный капитал — 8,35 тыс. руб. Генеральный директор и единственный учредитель — Александр Коронелли. Основной вид деятельности — выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей. Выручка в 2017 году составила 8,5 млн руб., чистая прибыль — 188 тыс. руб.

Виталий Коцюба