«Слава богу, мы живы!»

Прокуратура и Следственный комитет России (СКР) начали расследование инцидента с самолетом Azur Air, у которого во время посадки в аэропорту Барнаула загорелось шасси. На борту самолета, прилетевшего из Вьетнама, находился 331 пассажир. По данным Минздрава Алтайского края, за медпомощью обратились около 50 человек, серьезно пострадавших в результате жесткой посадки среди них нет. Пассажиры говорят, что приземлиться самолету удалось со второго раза. За несколько часов до происшествия в аэропорту прошли масштабные учения медиков и МЧС по эвакуации людей из горящего самолета.

Самолет Azur Air, следовавший рейсом Камрань—Барнаул с 331 пассажиром и 10 членами экипажа на борту, совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула. Инцидент произошел 25 сентября около 21:00 по местному времени. В управлении МЧС по Алтайскому краю уточнили, что пожар был ликвидирован в 21:40. В эвакуации пассажиров участвовало семь бригад скорой помощи.

Как рассказали “Ъ” в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, во время пробега воздушного судна по взлетно-посадочной полосе произошло возгорание правой стойки шасси. Самолет произвел торможение и остановился в пределах взлетно-посадочной полосы. «Пассажиры были оперативно эвакуированы, и на тот момент информации о пострадавших не поступало. Они стали обращаться за помощью позднее»,— сообщила “Ъ” старший помощник западно-сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Оксана Горбунова.

В минздраве Алтайского края сообщили, что серьезно пострадавших в результате происшествия нет.

И. о. главного врача краевого центра медицины катастроф Дмитрий Аргудяев сообщил, что, по данным на утро 26 сентября, за медпомощью обратились 49 человек. «Эвакуированы семь пациентов для дальнейшего оказания медпомощи в травмпунктах Барнаула и краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Один был госпитализирован в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Женщине поставлен предварительный диагноз «ушиб почек и ушиб поясничного отдела позвоночника». Остальные пациенты после диагностического обследования и оказания необходимой помощи переведены на амбулаторное лечение»,— сказал он.

Пассажиры рассказали, что самолет приземлился со второго раза. «Мы пошли на посадку, самолет три раза ударился, спружинил — и мы пошли опять на взлет, сделали круг и снова стали садиться»,— сообщила одна из пассажирок в эфире телеканала «Мир 24».

«Вы просто не были на борту и не знаете, как это страшно на самом деле. Пострадавшие есть, ушибы, переломы. Слава богу, мы живы!» — написала в соцсетях другая пассажирка.

«Посадка была жесткая, загорелось шасси. Паника была поначалу: некоторые женщины закричали, но их быстро успокоили»,— рассказал в эфире телеканала «Катунь 24» один из пассажиров самолета. По его словам, пассажиров эвакуировали очень быстро. «Людей начали эвакуировать с помощью воздушных трапов. Один из них открылся не полностью, из-за чего некоторые пострадали: у некоторых людей есть вывихи, у некоторых, кажется, переломы. Мы все быстро покинули самолет. Я спустился одним из первых»,— сказал он.

Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия в аэропорту Барнаула, а следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР организовали доследственную проверку.

В Azur Air сообщили, что экипаж действовал согласно инструкции, а также отметили, что компания окажет пострадавшим пассажирам материальную помощь.

«Azur Air прикладывает максимум усилий для решения сложившейся ситуации, работает оперативный штаб. Авиакомпания совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом прилета начала расследование инцидента. Для пассажиров рейса, планировавшегося к вылету из Барнаула в Камрань, авиакомпания направляет резервное воздушное судно»,— сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В пресс-службе аэропорта Барнаула сообщили, что сбоев в работе аэропорта из-за происшествия нет. Однако вылет в Камрань из Барнаула был задержан более чем на семь часов.

За несколько часов до происшествия с самолетом Azur Air в аэропорту Барнаула прошли масштабные учения МЧС, медиков и сотрудников аэропорта. Моделировалась ситуация, в которой в самолет с 56 пассажирами и 6 членами экипажа на борту попала молния, из-за чего произошел сбой навигационных систем воздушного судна. В результате аварийной посадки разрушилось правое крыло и загорелось топливо. В «спасательной операции» участвовали 120 человек и 30 единиц техники.

Оксана Павлова