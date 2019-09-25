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РФ, Иран и Турция помогут провести заседание Конституционного комитета Сирии

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу договорились содействовать проведению первого заседания Конституционного комитета Сирии в Женеве, говорится в их заявлении. Они также выразили решимость оказывать поддержку работе комитета.

Министры подтвердили приверженность стран-гарантов астанинского формата суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии.

Ранее страны-гаранты астанинского процесса согласовали состав Конституционного комитета в составе 150 человек (по 50 от оппозиции, гражданского общества и сирийского правительства) еще в конце прошлого года, однако ООН не устроили шесть имен в списке гражданского общества. В начале июля при содействии России ООН удалось согласовать формулу «4+2», с которой согласились сирийские власти.

О ситуации в Сирии читайте в интервью “Ъ”.

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