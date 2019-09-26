Обязательная маркировка молочной продукции начнется 1 июня 2020 года

Обязательная электронная маркировка молочной продукции должна начаться в России 1 июня 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минпромторг. Эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции начался 15 июля и должен продлиться до 29 февраля 2020 года.

На товары наносится специальный цифровой код Data matrix, который можно будет просканировать при приеме на склад и во время продажи в магазине. Во время эксперимента сырье до производства будет контролировать система «Меркурий», оператором которой является Россельхознадзор, а до продажи на кассе — «Честный знак» Центра развития перспективных технологий.

Летом Ассоциация компаний розничной торговли попросила правительство перенести внедрение электронной ветеринарной сертификации готовой молочной продукции, намеченное на 1 ноября. Отсрочка нужна на время эксперимента по электронной маркировке категории.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Высокие удвои молока».