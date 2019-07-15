В России начался эксперимент по цифровой маркировке молочной продукции

В России с 15 июля начался эксперимент по цифровой маркировке готовой молочной продукции, согласно постановлению правительства. Он продлится до 29 февраля следующего года.

На товары будет наноситься специальный цифровой код Data matrix, который можно будет просканировать при приеме на склад и во время продажи в магазине. Во время эксперимента сырье до производства будет контролировать система «Меркурий», оператором которой является Россельхознадзор, а до продажи на кассе — «Честный знак» Центра развития перспективных технологий.

О возможных проблемах с мониторингом — в материале “Ъ” «Молочники перебирают марки».