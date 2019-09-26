Деревья занесли в прокуратуру

Глава саратовского общественного движения «Жить здесь!», член общественной палаты Саратова Александр Ермишин направил в прокуратуру области обращение с просьбой проверить законность вырубки деревьев в ходе реконструкции проспекта Кирова. Господин Ермишин утверждает, что администрация принимала решение о ликвидации лишь 31 каштана из 183, сейчас их осталось лишь 100. В мэрии утверждают, что вырубили больные деревья и вместо них будут высажены новые. Эксперты подтверждают, что саратовские каштаны заражены ­паразитами.

Член Общественной палаты Саратова, председатель движения «Жить здесь!» Александр Ермишин просит областную прокуратуру проверить, на каком основании администрация областного центра уничтожила более 80 каштанов в ходе реконструкции проспекта Кирова. По словам общественника, прокуратура должна выяснить законность проводимых работ по вырубке многолетних зеленых насаждений на проспекте им.Кирова, соответствие проводимых работ утвержденному проекту реконструкции, а также целевое расходование бюджетных средств.

Господин Ермишин пояснил, что в мае этого года на совещании в администрации представители мэрии высказались о целесообразности ликвидации всех деревьев на проспекте Кирова и высадке новых. «Тогда удалось настоять на необходимости обследования и сохранения всех здоровых деревьев. Казалось бы, здравый смысл восторжествовал. Так называемая «зеленая комиссия» (комиссия по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений. — „Ъ“) администрации по результатам обследования приняла решение о сносе 31 дерева из 183 существовавших на тот момент»,— отметил он. По его словам, в августе состоялся рейд общественников и предпринимателей, которые проконтролировали ход работ на проспекте Кирова. «Тогда мы увидели 25 свежих пеньков, что укладывалось в заявленную цифру — 31 „приговоренное“ дерево. И вот в конце сентября началась новая волна спилов на проспекте, и на 23 сентября живых деревьев осталось только 100. Таким образом, уже спилено 83 дерева, а работы еще продолжаются, тогда как в государственном контракте в разделе 2 сметы „снос деревьев“ значится именно 31 дерево!» — отмечает член Общественной палаты. По его мнению, «есть основания полагать, что подрядчик самовольно вышел за пределы утвержденного и прошедшего экспертизу государственного контракта по крайней мере в том, что касается озеленения».

Как писал „Ъ“, реконструкция центральной пешеходной улицы Саратова ведется с августа этого года. Подрядчиком работ выступает ООО Специализированный застройщик СК «Система». Цена контракта 228,27 млн руб., финансирование ведется из федерального бюджета в рамках проекта «Жилье и городская среда». В соответствии с техническим заданием, при реконструкции планируется переложить 28 тыс. кв. м тротуарной плитки, произвести ремонт покрытия центральной зоны, создать зоны малых архитектурных форм и озеленения, заменить тротуар вдоль фасадов и зданий. Согласно плану, работы должны были завершиться 15 октября, но на прошлой неделе министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев заявил, что срок сдачи объекта сдвигается ориентировочно на конец октября.

В областной прокуратуре пока не подготовили ответ на заявление общественника. Получить комментарий подрядчика „Ъ“ не удалось. В приемной руководителя СК «Система» вчера никто не отвечал на звонки.

В администрации Саратова сообщили, что вырубка зеленых насаждений на проспекте Кирова производится по инициативе мэрии. «Было проведено обследование деревьев, в результате которого выявлены биологически устаревшие, несущие опасность жизни и здоровью горожан, а также угрожающие имуществу. Они были снесены»,— пояснили в горадминистрации. В мэрии также отметили, что проектом озеленения проспекта предусмотрена высадка дополнительных растений: кленов, ирги и спиреи — всего порядка 100 деревьев и кустарников.

Руководитель саратовского отделения Русского географического общества Андрей Рагуля предположил, что мэрия, очевидно действует по рекомендации биологов. «Дело в том, что саратовские каштаны заражены личинкой минирующей моли, которая поражает этот вид деревьев. Из-за нее деревья сохнут и гибнут, хотя обывателям кажется, что это происходит от недостатка воды или чего-то еще. Избавиться от этой личинки можно двумя способами: обработать деревья химией, что невозможно сделать в общественном месте, или снести эти деревья. Лет через пять-десять, когда бабочка погибнет, каштаны можно будет возродить. Но сейчас единственный выход — убрать эти деревья и высадить другой вид»,— считает господин Рагуля. По его словам, общественникам необходимо следить, чтобы после реконструкции высадили не саженцы, которые будут расти несколько лет, а относительно великовозрастные деревья.

Сергей Петунин