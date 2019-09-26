Деревья занесли в прокуратуру

Глава саратовского общественного движения «Жить здесь!», член общественной палаты Саратова Александр Ермишин направил в прокуратуру области обращение с просьбой проверить законность вырубки деревьев в ходе реконструкции проспекта Кирова. Господин Ермишин утверждает, что администрация принимала решение о ликвидации лишь 31 каштана из 183, сейчас их осталось лишь 100. В мэрии утверждают, что вырубили больные деревья и вместо них будут высажены новые. Эксперты подтверждают, что саратовские каштаны заражены паразитами.
Член Общественной палаты Саратова, председатель движения «Жить здесь!» Александр Ермишин просит областную прокуратуру проверить, на каком основании администрация областного центра уничтожила более 80 каштанов в ходе реконструкции проспекта Кирова. По словам общественника, прокуратура должна выяснить законность проводимых работ по вырубке многолетних зеленых насаждений на проспекте им.Кирова, соответствие проводимых работ утвержденному проекту реконструкции, а также целевое расходование бюджетных средств.
Господин Ермишин пояснил, что в мае этого года на совещании в администрации представители мэрии высказались о целесообразности ликвидации всех деревьев на проспекте Кирова и высадке новых. «Тогда удалось настоять на необходимости обследования и сохранения всех здоровых деревьев. Казалось бы, здравый смысл восторжествовал. Так называемая «зеленая комиссия» (комиссия по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений. — „Ъ“) администрации по результатам обследования приняла решение о сносе 31 дерева из 183 существовавших на тот момент»,— отметил он. По его словам, в августе состоялся рейд общественников и предпринимателей, которые проконтролировали ход работ на проспекте Кирова. «Тогда мы увидели 25 свежих пеньков, что укладывалось в заявленную цифру — 31 „приговоренное“ дерево. И вот в конце сентября началась новая волна спилов на проспекте, и на 23 сентября живых деревьев осталось только 100. Таким образом, уже спилено 83 дерева, а работы еще продолжаются, тогда как в государственном контракте в разделе 2 сметы „снос деревьев“ значится именно 31 дерево!» — отмечает член Общественной палаты. По его мнению, «есть основания полагать, что подрядчик самовольно вышел за пределы утвержденного и прошедшего экспертизу государственного контракта по крайней мере в том, что касается озеленения».
Как писал „Ъ“, реконструкция центральной пешеходной улицы Саратова ведется с августа этого года. Подрядчиком работ выступает ООО Специализированный застройщик СК «Система». Цена контракта 228,27 млн руб., финансирование ведется из федерального бюджета в рамках проекта «Жилье и городская среда». В соответствии с техническим заданием, при реконструкции планируется переложить 28 тыс. кв. м тротуарной плитки, произвести ремонт покрытия центральной зоны, создать зоны малых архитектурных форм и озеленения, заменить тротуар вдоль фасадов и зданий. Согласно плану, работы должны были завершиться 15 октября, но на прошлой неделе министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев заявил, что срок сдачи объекта сдвигается ориентировочно на конец октября.
В областной прокуратуре пока не подготовили ответ на заявление общественника. Получить комментарий подрядчика „Ъ“ не удалось. В приемной руководителя СК «Система» вчера никто не отвечал на звонки.
В администрации Саратова сообщили, что вырубка зеленых насаждений на проспекте Кирова производится по инициативе мэрии. «Было проведено обследование деревьев, в результате которого выявлены биологически устаревшие, несущие опасность жизни и здоровью горожан, а также угрожающие имуществу. Они были снесены»,— пояснили в горадминистрации. В мэрии также отметили, что проектом озеленения проспекта предусмотрена высадка дополнительных растений: кленов, ирги и спиреи — всего порядка 100 деревьев и кустарников.
Руководитель саратовского отделения Русского географического общества Андрей Рагуля предположил, что мэрия, очевидно действует по рекомендации биологов. «Дело в том, что саратовские каштаны заражены личинкой минирующей моли, которая поражает этот вид деревьев. Из-за нее деревья сохнут и гибнут, хотя обывателям кажется, что это происходит от недостатка воды или чего-то еще. Избавиться от этой личинки можно двумя способами: обработать деревья химией, что невозможно сделать в общественном месте, или снести эти деревья. Лет через пять-десять, когда бабочка погибнет, каштаны можно будет возродить. Но сейчас единственный выход — убрать эти деревья и высадить другой вид»,— считает господин Рагуля. По его словам, общественникам необходимо следить, чтобы после реконструкции высадили не саженцы, которые будут расти несколько лет, а относительно великовозрастные деревья.