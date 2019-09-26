Чиновников наградят показательно

Размер заработной платы ряда чиновников саратовского правительства теперь будет зависеть от эффективности их работы. Это следует из постановления губернатора Валерия Радаева. Особый порядок оплаты труда вводится для заместителей и первых заместителей министров, советника и помощника главы региона, а также советника руководителя органа государственной власти. Эксперты считают, что новая система оплаты труда позволит избежать «уравниловки», но опасаются, что истинный смысл нововведения в том, чтобы повышать зарплаты нужным людям.

В отношении пяти должностей правительства Саратовской области устанавливается особый порядок оплаты труда. Соответствующее постановление во вторник подписал губернатор Валерий Радаев. В соответствии с ним особый порядок оплаты труда будет установлен в отношении помощника и советника губернатора Саратовской области, советника руководителя органа государственной власти региона, первых заместителей министров и заместителей министров. Постановление подготовлено в соответствии с ч. 15 ст. 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Согласно закону, особый порядок оплаты труда гражданских служащих зависит «от показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, определяемых в срочном служебном контракте». Показатели эффективности определяются президентом и правительством РФ.Как конкретно будет определяться качество работы чиновников, в правительстве области сказать затруднились. В обладминистрации также не знают, будет ли этот опыт распространен на других чиновников правительства. В постановлении указано, что мера лишь «может быть» введена при оплате труда ряда госслужащих.

Согласно отчетам сотрудников правительства Саратовской области о доходах, в среднем занимающие должность замминистра Саратовской области чиновники в 2018 году заработали от 800 тыс. до 1,5 млн руб. Доход советника губернатора Евгения Фесько в 2018 году составил 1,77 млн руб.

В HeadHunter Поволжье „Ъ“ сказали, что такой подход к оплате труда обычно практикуют коммерческие структуры. Представитель компании Александра Севостьянова отметила, что такое условие, как KPI (key performance indicator — ключевой показатель эффективности) в вакансиях указывается достаточно часто. «С начала этого года в Саратовской области на hh.ru в 13% предложениях было упоминание KPI.Чаще всего он встречается в сфере продаж, финансовом секторе и ИТ-компаниях. Среди коммерческих организаций это вполне распространенная практика. Наличие такой метрики помогает бизнесу „оцифровать“ эффективность сотрудника, то есть оценить результативность специалиста понятными и осязаемыми показателями»,— пояснила она.

Депутат cаратовской областной думы Николай Семенец («Единая Россия») считает введение особого порядка оплаты труда для ряда должностных лиц эффективной мерой для повышения результативности их деятельности. «Во всем мире уже давно так: кто лучше работает, тот больше получает. А у нас зачастую уравниловка: один пашет, другой ничего не делает, а зарплата у всех одинаковая,— отмечает он.— Должна быть система стимулирования, но объективная, а не так, что мы внедряем это для того, чтобы кому-то жалованье увеличить. Оно может и ­уменьшиться».

Заместитель председателя комитета по госстроительству и местному самоуправлению облдумы Владимир Есипов (КПРФ) уверен, что изменения направлены, прежде всего, на увеличение размера зарплат «нужным людям». «На эффективность работы правительства это никак не повлияет. Потому что у нас в регионе ситуация все хуже и хуже, а по отчетам чиновников — показатели растут,— предположил он.— В свое время фракция КПРФ предлагала ввести понятные для всех критерии эффективности работы правительства. Это средний уровень заработной платы по региону, количество соцучреждений, предприятий. Если эти показатели растут, а уровень безработицы сокращается, значит, власть работает эффективно. Но нашу инициативу не поддержали».

Аналитик ГК «Финам» Анатолий Вакуленко утверждает, что особый порядок оплаты труда применяется в Красноярском крае, Республике Крым, Удмуртии, однако уверенности в его эффективности нет, поскольку соответствующие исследования отсутствуют. «Работа чиновника — такая же работа, как и любая другая. Если у нее есть цель и выполнение ее можно оценивать, вполне разумно вводить меры, которые приводят вознаграждение в соответствие с результатами труда. Другой вопрос, насколько верны выбираемые критерии и как поставлена оценка их выполнения. В противном случае данный порядок становится лишь лазейкой для повышения оплаты чиновников или репрессивным рычагом в руках начальства»,— подытожил он.

Марина Ковалева