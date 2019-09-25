Канберра первой в Австралии легализовала рекреационное употребление марихуаны

Законодательное собрание Австралийской столичной территории (АСТ), в которую входят столица страны Канберра и зона вокруг нее, приняло закон, разрешающий рекреационное употребление марихуаны. Тем самым Канберра стала первым регионом Австралии, легализовавшим марихуану для досугового использования.

Новый закон должен вступить в силу 31 января 2020 года. По нему люди старше 18 лет будут иметь право владеть до 50 г марихуаны, употреблять ее и выращивать до четырех растений на домохозяйство. Употреблять марихуану нельзя будет поблизости от детей, также ее нельзя будет выращивать в общих садах у домов.

По словам генерального прокурора АСТ Гордона Рамзи, так как федеральным законодательством Австралии употребление марихуаны все еще запрещено, принятый в Канберре закон не может полностью исключить вероятность задержания за это, но на практике запрет, скорее всего, не будет применяться. В 2016 году австралийские власти разрешили употребление марихуаны в медицинских целях.

Яна Рождественская