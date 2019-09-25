Курс доллара. Прогноз на 26–27 сентября

В среду курс доллара США на российском рынке резко вырос. По итогам торгов на Московской бирже курс американской валюты составил 64,2 руб./$, что почти на 40 коп. выше значений закрытия вторника и на 20 коп. закрытий конца прошлой недели. Инвесторы уходят в валюту на фоне сообщений об объявлении в США процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Дополнительное давление оказывает падение цен на нефть, которые вернулись к значениям недельной давности ($62 за баррель).
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|"БКС Премьер"
|63.30-65.00
|ПСБ
|63.50-64.50
|СМП Банк
|63.00-65.00
|Банк Русский Стандарт
|62.50-64.20
|Консенсус-прогноз *
|63.88
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Михаил Поддубский, главный аналитик
При текущих ценах на нефть потенциал дальнейшего умеренного ослабления российской валюты сохраняется
Ухудшение настроений на глобальных рынках способствует умеренному давлению на позиции валют развивающихся стран. Пара доллар/рубль вернулась в район 64,5 руб./$, и при текущих ценах на нефть потенциал дальнейшего умеренного ослабления российской валюты сохраняется. При удержании умеренно слабого риск-аппетита на глобальных рынках видим шансы на движение пары доллар/рубль в район 65 руб./$.
Константин Кочергин, директор казначейства
Основным событием до конца недели остается развитие ситуации вокруг импичмента американского президента
Рубль утратил поддержку от подготовки компаний к периоду налоговых платежей. Кроме этого, котировки нефти снизились до отметки в $62,01 за баррель на фоне ухудшения макроэкономической обстановки в мире, поэтому до конца недели мы прогнозируем небольшое ослабление рубля против доллара и евро. Основными событиями до конца недели остаются развитие ситуации вокруг импичмента американского президента, пресс-конференция председателя ФРС США. Что касается первого события, то реакция рынков была пока незначительной. Хотя развитие данной ситуации способно значительно повысить волатильность на финансовых рынках. Что касается второго события, то участники рынка будут ждать комментариев регулятора относительно ситуации на денежном рынке США и конкретизации момента возобновления органического роста баланса.
Антон Покатович, главный аналитик
До конца недели ожидаем движения курса рубля в диапазоне 63,8–64,6 руб./$
Возросшие политические риски в связи с угрозами импичмента Дональда Трампа в середине недели увели курс рубля к уровням 64,2–64,3. По нашему мнению, в ближайшие дни рубль может продолжить умеренно сдавать свои позиции, однако политические события в США вряд ли станут основным драйвером ослабления российской валюты. Мы считаем, что рынок весьма быстро может разочароваться в «серьезности» обвинений, выдвинутых Трампу, что приведет к нормализации политических рисков и восстановлению риск-аппетитов. Тем не менее рублю будет трудно восполнять потери из-за сезонной склонности к сдержанному ослаблению как в ближайшие дни, так и в осенней перспективе. До конца недели ожидаем движения курса рубля в диапазоне 63,8–64,6 руб./$.
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