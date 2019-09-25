Курс доллара. Прогноз на 26–27 сентября

Михаил Поддубский, главный аналитик При текущих ценах на нефть потенциал дальнейшего умеренного ослабления российской валюты сохраняется Ухудшение настроений на глобальных рынках способствует умеренному давлению на позиции валют развивающихся стран. Пара доллар/рубль вернулась в район 64,5 руб./$, и при текущих ценах на нефть потенциал дальнейшего умеренного ослабления российской валюты сохраняется. При удержании умеренно слабого риск-аппетита на глобальных рынках видим шансы на движение пары доллар/рубль в район 65 руб./$.

Константин Кочергин, директор казначейства Основным событием до конца недели остается развитие ситуации вокруг импичмента американского президента Рубль утратил поддержку от подготовки компаний к периоду налоговых платежей. Кроме этого, котировки нефти снизились до отметки в $62,01 за баррель на фоне ухудшения макроэкономической обстановки в мире, поэтому до конца недели мы прогнозируем небольшое ослабление рубля против доллара и евро. Основными событиями до конца недели остаются развитие ситуации вокруг импичмента американского президента, пресс-конференция председателя ФРС США. Что касается первого события, то реакция рынков была пока незначительной. Хотя развитие данной ситуации способно значительно повысить волатильность на финансовых рынках. Что касается второго события, то участники рынка будут ждать комментариев регулятора относительно ситуации на денежном рынке США и конкретизации момента возобновления органического роста баланса.