ТЭС не ждут милости от правительства

Объем поддержки неэффективной «вынужденной» генерации, за которую приходится переплачивать потребителям, в 2025 году может снизиться почти на четверть, до 2,8 ГВт — это наименьший уровень за последние годы. Содержание таких станций может обойтись потребителям в 4,8 млрд руб. без учета Новочеркасской ГРЭС «Газпром энергохолдинга», тариф для которой определится в 2024 году. Объемы поддержки будут снижаться и дальше из-за индексации цен на мощность с 2022 года, ожидают аналитики. А потребители считают, что в таком случае от статуса вынужденной генерации стоит вовсе отказаться.

Объем вынужденной генерации в 2025 году может снизиться на 22,7% к уровню 2024 года — до 2,775 ГВт. Итоговый перечень 24 сентября утвердили на правительственной комиссии по электроэнергетике, сообщили “Ъ” источники, знакомые с ее итогами, и подтвердили в Минэнерго.

Статус вынужденных получают слишком дорогие для рынка энергоблоки, необходимые для стабильного тепло- или энергоснабжения. Они обязаны представить либо подтверждение «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы) о том, что нужны энергосистеме, либо подтверждение от губернатора региона об их необходимости по теплу (нагрузка по оплате ложится на потребителей региона). При получении статуса блоку рассчитывается тариф, который, как правило, гораздо выше цены рынка. Но год к году он должен снижаться, чтобы стимулировать собственника к выводу станции. Сейчас цены мощности для вынужденных генераторов на 2–200% выше цен конкурентного отбора мощности, говорит Владимир Скляр из «ВТБ Капитала».

Исходно на правкомиссию были заявлены 76 объектов мощностью 3,6 ГВт, но в итоговый перечень вынужденных «по теплу» не попала заявка Курганской ТЭЦ на 400 МВт (принадлежит Курганской генерирующей компании), по электроэнергии — более 400 МВт мощности мобильных ГТЭС в Крыму.

По оценке «Совета рынка», совокупный платеж за вынужденную генерацию в 2025 году составит 4,8 млрд руб., но эта сумма еще увеличится на оплату за мощность Новочеркасской ГРЭС (2,3 ГВт).

Тариф для нее станет известен только в 2024 году, поскольку по данной ГРЭС он устанавливается на уровне экономически обоснованного, а не уменьшается ежегодно. Как писал “Ъ”, исключение для ГРЭС обусловлено ее «социальной значимостью в регионе». В Минэнерго приводят оценку в 3,6 млрд руб. без вклада в нее стоимости поддержки Новочеркасской ГРЭС и Ноябрьской ПГЭ (1,2 млрд руб., по оценке «Совета рынка»).

Объемы неэффективной генерации и платежи за нее в последние несколько лет снижаются. Это, по мнению Владимира Скляра, объясняется искусственным ростом цены конкурентного отбора мощности, который правительство проиндексировало на 20% в 2022–2024 годах. Еще в 2015 году объем вынужденной генерации достигал 18,7 ГВт, потребители заплатили за эти объемы около 31,9 млрд руб. Платеж вынужденным генераторам в 2022–2024 годах, по оценке «Совета рынка», составит примерно 12–13 млрд руб.

Как сообщили “Ъ” в «Системном операторе», согласно заявкам генераторов, в 2019–2025 годах из эксплуатации может быть выведено 10,86 ГВт мощности. Но в «Сообществе потребителей энергии» призывают и вовсе отказаться от статуса вынужденной генерации, напоминая, что такие доплаты с энергорынка — это способ обеспечить финансовое благополучие генерации, а не надежное энергоснабжение потребителей.

Татьяна Дятел