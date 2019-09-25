Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально

91% россиян предпочитают скачивать незаконные копии развлекательного контента в интернете, а не покупать их. Об этом свидетельствуют данные разработчика антивируса ESET, который в сентябре этого года опросил свыше 2 тыс. россиян. 75% респондентов ссылаются на высокие цены как причину использования пиратского контента.

52% респондентов заявили, что скачивают нелегальные копии видеоигр. 43% смотрят нелицензионные версии фильмов и телепередач. 34% утверждают, что предпочитают слушать музыку с нелегальных платформ. 14% сообщили, что скачивают пиратские электронные книги. Нелегальное ПО устанавливают 19%.

В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент. Однако в исследовании не сказано, сколько людей из тех, кто скачивает нелегальные копии, в том числе платит за них.

34% заявили, что легальные сервисы не отвечают их требованиям, 16% сказали, что способы оплаты контента представляются им неудобными. В то же время 25% респондентов заявили, что отказываются платить за лицензионный контент по идеологическим причинам, хотя и не уточнили, по каким именно.

Евгений Федуненко