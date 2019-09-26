Машиностроение забуксовало

В Челябинской области остается сложной ситуация в машиностроительном секторе, несмотря на рост объемов производства и выручки. Представители малого и среднего бизнеса на пресс-конференции, посвященной сосотянию отрасли, отметили, что развиваются «вопреки» всему и на господдержку не надеются. Более крупные предприятия замечают «зародыши возрождения». В региональном отделении Союза машиностроителей заявляют, что ситуация улучшается на том основании, что за последние два года в области не обанкротилось ни одно машиностроительное предприятие. По мнению экспертов, в отрасли в целом по стране продолжается стагнация, хотя спрос на продукцию есть.



Ситуация в отрасли машиностроения Челябинской области остается сложной и качественно не меняется, несмотря на рост объемов производства и выручки ряда предприятий. При этом господдержку получить по-прежнему проблематично, а в ряде случаев она приводит к противоположным результатам. Положение отрасли производители машин и оборудования обсудили 25 сентября на пресс-конференции, посвященной дню машиностроителей.

«Если бы я был президентом, то на законодательном уровне запретил бы все меры господдержки. Главное — это налоги. Поясню, сначала мы платим миллионы рублей в виде налогов, а потом несколько сотен нам возвращаются в качестве господдержки, при этом на ее обслуживание уходят огромные людские ресурсы. Меры поддержки при этом своеобразные и не всегда действительно помогают. Например, введение утилизационного сбора — по замыслу это благо, защита внутреннего рынка. Но в моей отрасли малого тракторостроения это привело к созданию огромной серой зоны — мини-тракторы из Китая по-прежнему завозятся, но неофициально, утилизационный сбор никто не платит, никакой защиты российского производителя нет»,— сообщил директор ООО «Трактор» (Еманжелинск) Владимир Андрющенко. По его словам, после того как предприятие пошло «по заданию правительства» по пути импортозамещения в 2013 году, производительность труда упала в четыре раза, а численность занятых аналогично выросла. Кроме того, не стало оборотных денег, пришлось брать кредиты, с которыми производитель продолжает расплачиваться. Сейчас на «Тракторе» наблюдается небольшой рост объемов производства: по итогам этого года ожидается увеличение на 7% по сравнению с 2018 годом. По словам директора, предприятие «работает с надеждой на перспективу».

Директор ООО «Производственная компания “Прайд”» (Челябинск) Дмитрий Нестеров также отмечает, что господдержка оказывается «визуально», на практике предприятия малого бизнеса не могут обслуживать кредиты. «Все сводится к тому, что вот вам дешевый кредит, хотите — берите, хотите — не берите, вот вам некая экспортная поддержка. Но большой дешевый кредит интересен крупным предприятиям с хорошей капитализацией. Мы работаем исключительно на собственные средства, это тормозит развитие, но позволяет не опасаться возможных последствий кредитования. Малый бизнес скорее выживает вопреки всему»,— говорит господин Нестеров. По его словам, выручка предприятия, которое производит буровые установки, растет ежегодно на 40%. Во многом это связано с выходом компании на зарубежные рынки: впервые с 2015 года доля экспорта завода превысила сбыт на внутреннем рынке.

Более крупные предприятия замечают «зародыши возрождения» в отрасли машиностроения. По словам генерального директора АО «Челябинский радиозавод “Полет”» Александра Нестерова, это связано с «низкой базой», а также с постепенным изменением государственной политики, благодаря чему предприятию, например, удалось получить льготный заем в Фонде развития промышленности в течение трех месяцев под конкретную разработку. Основной точкой роста завода, которое входит в оборонно-промышленный комплекс, по словам гендиректора, стали нацпроекты, в частности предприятие много работает по модернизации аэродромной инфраструктуры вместе с Росавиацией и госкорпорацией по организации воздушного движения. В целом, по его словам, в России «сложилась такая экономическая модель, которая, по сути дела, удушает машиностроительные предприятия». «Прежде всего, это высокая налоговая нагрузка, низкая монетизация экономики — соотношение денег по отношению к произведенным продуктам и услугам не более 50%. Норма — 115–120%, в США показатель более 250%. Второй момент — это заградительные кредитные ставки 9–10%, из-за чего многие избирают консервативный путь развития, чтобы не подвергать себя риску»,— говорит господин Нестеров.

Руководитель аппарата Челябинского регионального отделения Союза машиностроителей России Оксана Знаменская заявила, что ситуация в отрасли улучшается и стабилизируется, но никаких фактов, кроме того, что за последние два года в области не обанкротилось ни одно машиностроительное предприятие, в подтверждение не привела, сославшись на «защиту информации».

«Ситуация в российском машиностроении довольно трудная. С одной стороны, спрос на его продукцию в стране есть, однако ощущается его стагнация. Это хорошо видно по одной из ключевых отраслей машиностроения — автопрому, который совершенно однозначно стоит на пороге серьезного спада производства. С другой стороны, машиностроительные предприятия вынуждены работать в жестких экономических условиях — на них давят налоги, ставки по банковским кредитам, а меры господдержки не всегда до них доходят. Поэтому немало заводов функционируют на грани рентабельности. Аналогичным образом обстоят дела в машиностроении Челябинской области. Характерный пример — “ЧТЗ-Уралтрак”, получивший с конца августа уже два иска о его банкротстве. Тем не менее, он пытается справиться с проблемами, недавно даже запустил в серийное производство новую модель бульдозера. Но без господдержки “ЧТЗ-Уралтраку” точно не обойтись»,— говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов. Он согласен с участниками рынка, что основными мерами помощи машиностроению со стороны государства должны стать снижение налогов и неналоговых платежей, а также уменьшение числа административных проверок и помощь в продвижении на зарубежные рынки.

Сегодня машиностроение занимает 11,2% в структуре обрабатывающих производств Челябинской области. По данным Челябинскстата, по итогам восьми месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 19,4% выросло производство прочих транспортных средств и оборудования, в том числе бульдозеров на 25,2%, грейдеров на 23,8%. Также на 11,4% стали больше делать автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов: производство автобусов увеличилось на 20%, кузовов и прицепов — на 29,5%. Производство электрооборудования выросло всего на 0,9%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки,— на 0,1%, компьютеров, электронных и оптических изделий сократилось на 3,1%.

Юлия Гарипова