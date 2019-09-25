Бывший замглавы Коми намошенничал на условный срок

Сегодня Сыктывкарский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела Георгия Дзуцева, в прошлом замглавы Коми, а затем основателя крупной медицинской компании. Он был признан виновным в мошенничестве со средствами, выделяемыми на обязательное медицинское страхование (ОМС), на сумму 87 млн руб. Бизнесмен получил условный срок и оштрафован.

78-летнему Георгию Дзуцеву инкриминировалась ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Уголовное дело расследовалось МВД на основании материалов проверок, проведенных региональными УФСБ и прокуратурой. «Суд установил, что в 2012–2014 годах гендиректор ООО «РГС-Мед», зная об условиях участия в программе обязательного медицинского страхования, обманным путем получил от территориального ФОМС 87 млн руб. Эти средства были перечислены компании в счет возмещения затрат на бесплатное лечение граждан, самостоятельно оплативших свое лечение»,— рассказала “Ъ” старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова. Все услуги оказывались пациентам на платной основе, при этом, по данным следствия, им не сообщали о том, что медпомощь можно получить безвозмездно в рамках системы медицинского государственного страхования.

Между тем клиника подавала документы в территориальное управление фонда ОМС о том, что лечение производилось якобы бесплатно для жителей республики — по программе ОМС.

За два года, охваченных расследованием, ООО внесло в реестр 276 тыс. клиентов. В качестве возмещения затрат на счет фирмы было перечислено в общей сложности 164 млн руб.

Суд приговорил Дзуцева к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также к выплате штрафа в размере 300 тыс. руб. Назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы, суд мотивировал несколькими факторами — пожилым возрастом и состоянием здоровья фигуранта уголовного дела, а также существенным вкладом, внесенным им в развитие системы здравоохранения региона.

Приговор не вступил в силу. Будет ли он обжалован, приговоренный комментировать прессе после оглашения решения суда не стал, сославшись на необходимость посоветоваться со своим адвокатом.

Георгий Дзуцев — в республике человек известный. В конце 1990-х—начале 2000-х он возглавлял министерство здравоохранения республики и являлся заместителем главы Коми, когда данный пост занимал Юрий Спиридонов. В начале нынешней осени ООО «РГС-Мед», которое основал и возглавлял до уголовного преследования господин Дзуцев, отметило 15-летие. Это крупная компания в сфере оказания медицинских услуг населению, от скорой медицинской до узкоспециализированной помощи, а также в области диагностики и профилактики заболеваний.

Дарья Шучалина, Сыктывкар