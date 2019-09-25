Вице-мэру припоминают «Водоканал»

Следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в то время, когда возглавлял муниципальный «Водоканал». Следствие проверяет законность тендера на вывоз отходов компании. Сам господин Ковальчик сказал, что «узнает новости из СМИ», а мэр Екатеринбурга Александр Высокинский надеется на «объективное разбирательство». По мнению экспертов, дело вице-мэра может ослабить позиции главы города.

О возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) вице-мэром Екатеринбурга Александром Ковальчиком стало известно в среду. Эту информацию “Ъ” подтвердили источники в спецслужбах региона. Дело возбуждено следователями СУ СКР по Свердловской области по материалам ФСБ. По версии следствия, несколько лет назад господин Ковальчик, работая директором МУП «Водоканал», поспособствовал выигрышу определенной компании в тендере на вывоз отходов. Однако та незаконно отвозила их на природоохранные территории, чем наносила ущерб окружающей среде. В региональном СУ СКР в среду сообщили, что ход расследования дела не комментируют. При этом известно, что в среду силовики пришли с обысками в офисы «Водоканала».

Предположительно поводом для уголовного дела послужил контракт 2015 года на захоронение кека (твердые осадки после фильтрации), заключенный между «Водоканалом» и компанией «Чистый город», гендиректором которой был Евгений Загуменов.

В результате того что кек вывозился на природоохранные территории, появилось пять свалок под Екатеринбургом — в поселках Рудный и Монетный, на 37-м километре Режевского тракта, а также около поселков Первомайский и Рассоха (Сысертский и Белоярский городские округа). Ущерб от незаконно размещенных 32 тыс. тонн опасных отходов был оценен в 287 млн руб. В сентябре 2018 года Березовский горсуд признал виновными в загрязнении окружающей среды Евгения Загуменова, а также директора Уральской строительной компании Виталия Юдина, который был привлечен к исполнению контракта, и приговорил их условно к трем годам шести месяцам и трем годам четырем месяцам соответственно с испытательным сроком на три года для каждого.

Как пояснил “Ъ” сам господин Ковальчик, никаких следственных действий с ним не проводилось. «Сам все новости узнаю из СМИ. Подробностей действительно не знаю»,— добавил он. Предположений о том, почему появилась информация о возбужденном в отношении него дела, у Александра Ковальчика нет. «Угроз ни от кого также не получал. Сейчас работаю по своему графику»,— пояснил он корреспонденту “Ъ”. Уже вечером мэрия Екатеринбурга выпустила заявление от главы города Александра Высокинского. «Пока можно говорить только о подозрениях по делу почти пятилетней давности. Никаких претензий у меня к нему нет, он профессионально и ответственно выполняет свои обязанности. Уверен, что органы правопорядка объективно оценят оказавшуюся в их распоряжении информацию»,— отмечается в заявлении градоначальника.

По мнению главы консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александра Пирогова, уголовное дело чиновника может ослабить позиции главы города.

«Не забываем, что сегодня годовщина со дня избрания Высокинского на пост главы города. Это, безусловно, "привет" от силовиков и от групп влияния, которые уже в течение года борются за контроль над "Водоканалом". Ковальчик руководил предприятием и продолжал оказывать влияние на "Водоканал"»,— считает господин Пирогов.





Он отметил, что в регионе появились новый начальник ФСБ и новый глава полиции.

Напомним, господин Ковальчик начал работать в мэрии Екатеринбурга в 2001 году. Был главным специалистом в комитете по экономике. В 2004–2010 годах возглавлял комитет по инвестициям горадминистрации. В 2010–2018 годах руководил МУП «Водоканал». В 2013 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) и «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК РФ) из-за выявления хищений денег муниципального предприятия. Позже он был арестован и заключен под стражу, где провел полгода. В 2015 году Ленинский райсуд Екатеринбурга полностью оправдал господина Ковальчика. В декабре 2017 года он победил в открытом конкурсе на замещение должности министра экономики Свердловской области. С января 2019 года работает в должности первого заместителя главы Екатеринбурга.

Мария Арабей, Екатеринбург