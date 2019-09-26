Слушания доходят до смешанного

Депутаты горсовета Новосибирска назначили публичные слушания о внесении в устав города изменений, которые касаются смены системы выборов совета депутатов — со смешанной на мажоритарную. Если изменения будут одобрены, то все 50 депутатов горсовета будут избираться по одномандатным округам (сейчас 40 — по округам, 10 — по партспискам). Это повлечет за собой реализацию возможности отзыва депутатов, нарушивших российские законы, что может стать «рычагом влияния на власть», уверены инициаторы законопроекта. Эксперты полагают, что смена системы бессмысленна и в первую очередь нужно менять требования к депутатам.

Вчера на сессии депутаты новосибирского горсовета назначили публичные слушания о смене системы выборов и, как следствие, возможности отзыва депутатов горожанами. Они пройдут 15 октября. Предполагается, что смешанная избирательная система будет заменена мажоритарной.

Предложение об изменении устава города Новосибирска внесла жительница города, юрист Татьяна Брылева. В ходе нынешней кампании по выборам мэра она представляла интересы кандидата Виктора Козодоя в суде по делу об обвинении мэра Анатолия Локотя в незаконной агитации и использовании административного ресурса. Для обсуждения проекта решения будет создан оргкомитет из семи человек, в который войдут представители совета депутатов и мэрии.

Напомним, что сейчас, согласно закону Новосибирской области «О муниципальных выборах», депутаты новосибирского горсовета избираются по смешанной системе: 10 депутатов — по партспискам и 40 — по одномандатным округам. Если изменения примут, то горсовет будет состоять только из одномандатников.

Мажоритарная система предполагает возможность отзыва депутата избирательными объединениями, если в период текущего срока полномочий он нарушил российское законодательство и этот факт доказан в суде. На сегодняшний день в уставе города есть пункт о досрочном прекращении полномочий депутатов в связи со смертью, увольнением по собственному желанию, признанием судом недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, в связи с выездом за пределы РФ на постоянное место жительства, призывом на военную службу и пр.

Татьяна Брылева уверена, что введение еще десяти избирательных округов — неизбежность. «У нас появляются новые микрорайоны, но на самом деле никто не представляет интересы их жителей, потому что нет к ним прикрепленного депутата. И спросить, получается, не с кого. И о проблеме рассказать некому»,— сообщила „Ъ“ Татьяна Брылева. Она отметила, что отзыв депутата сможет стать для горожан «рычагом влияния на местную власть».

По словам председателя комиссии по местному самоуправлению Александра Бестужева, однозначно сейчас оценить такую инициативу невозможно. «То, что предложила гражданка Брылева, законам не противоречит, значит, будем решать, насколько это будет интересно для города. За прошедшие пять лет существующая система выборов отрицательно на город не повлияла. Если вносить изменения, то нужно будет делать дополнительную нарезку округов, часть жителей передавать другим депутатам»,— сказал „Ъ“ господин Бестужев.

Политолог Владимир Леонтьев называет инициативу бессмысленной: «Нужно менять требования к депутатам. Пока они сами не начнут выстраивать отношения с избирателями на округах, решать проблемы жителей, ничего не изменится, они так же будут перекладывать обязанности на своих помощников».

В теории мажоритарная система — это шанс для депутатов продолжить политическую карьеру и наладить коммуникацию с избирателями, которые оторваны от политики, уверен политолог Сергей Козлов. «Мажоритарная система дает преимущество тем депутатам, которые работают на округе, потому что избиратель голосует за того, кого знает»,— говорит эксперт.

Юлия Сасевич