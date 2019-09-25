Минфин поддержал идею отрицательных ставок по валютным депозитам

Министерство финансов России поддержало идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам. Ранее кредитные организации попросили Банк России (ЦБ) разрешить им вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.

«Да, я всячески поддерживаю усилия ЦБ по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов»,— прокомментировал инициативу ЦБ замминистра финансов Алексей Моисеев (цитата по «Интерфаксу»). Как добавил чиновник, вопрос обсуждался на уровне идеи.

Напомним, банки пожаловались ЦБ что валютные депозиты им невыгодны, но по закону они обязаны возвращать клиентам деньги хотя бы с минимальным процентом. В ЦБ пояснили, что пока лишь изучают масштаб проблемы и никаких окончательных решений еще не принято.

Европейский ЦБ уже несколько лет держит отрицательные процентные ставки и недавно опустил их еще ниже. Так власти пытаются стимулировать граждан тратить деньги, а не хранить их на депозитах.

В какие инструменты стоит вкладывать валюту, читайте в материале “Ъ FM” «Депозиты направляют в отрицательную зону».