Ни дать, ни взять

Ставки по вкладам снижаются, и этот тренд имеет все шансы усилиться к концу года. Потребительские кредиты будут дешеветь, но далеко не для всех заемщиков. Зато можно порадоваться за ипотечников, поскольку ставки в этом году могут оказаться ниже двузначного уровня.

В сентябре ЦБ РФ опубликовал данные о динамике ставки по вкладам крупнейших российских банков. Результат подтвердил тренд на сокращение доходности депозитов в рублях. Средняя максимальная ставка сократилась до 6,71% — минимального значения с сентября 2018 года. Снижение ставки происходит с третьей декады марта — она опустилась более чем на 1 п. п.

Тренду способствует денежно-кредитная политика ЦБ, который в этом году уже трижды пересматривал ее значение. Коррекция с 7,75% до 7% пришлась на последние четыре месяца, начиная с июня. И, судя по низкой инфляции и слабым темпам роста российской экономики, ЦБ может пойти на еще одно снижение до конца года (до 6,75%). В случае с ключевой ставкой банки теперь действуют на опережение, заранее корректируя значения в зависимости от действий ЦБ. Вкладчикам стоит учитывать, что снижение ставок по вкладам на 0,25–0,5% до конца года может произойти в ускоренном темпе.

Сейчас еще можно разместить средства под 5,4–8,2% годовых в рублях в зависимости от условий вклада. Так, Сбербанк предлагает разместить свыше 400 тыс. руб. под 5,44% (на 3 года с учетом капитализации процентов). По вкладу без капитализации ставки Сбербанка не превышают 5,05% годовых в рублях (на срок от 6 месяцев до 3 лет). По вкладам в долларах ставки по вкладам варьируются от 1,05% до 1,26% при размещении на год. У ВТБ максимальная ставка по розничным вкладам составляет 5,85% на срок 36–61 месяц, однако для держателей мультикарты есть предложения депозитов под 6,35–8,2%, в зависимости от оборота, который клиент совершает по карте. Похожие ставки предлагают и банки, которые не входят в десятку крупнейших: так, 7,5% годовых обещает банк «Национальный стандарт» (на год), 7,6% годовых у SBI Bank (на 367 дней), 8% годовых дают «БКС Премьер» и OTP Bank (на год).

Что касается долларовых вкладов, то здесь максимальные ставки по вкладам среди крупнейших банков предлагает Россельхозбанк (1,95% годовых на срок 395 дней). Наиболее выгодные вклады в долларах действуют у Азиатско-Тихоокеанского банка (2,5% годовых), банка «Таврический» (2,4% годовых) и у банка «Союз» (2,3% годовых). По сравнению с уровнем ставок, которые действуют в банках по вкладам в евровалюте, все это щедрые предложения: до отрицательных ставок по вкладам в евро дело хоть и не дошло, но банки либо устанавливают по ним минимально возможную доходность, как, например, «Тинькофф» — 0,01% годовых (на год). Либо не открывают вклады в евро розничным клиентам — как, в частности, Сбербанк, Альфа-банк, Росбанк, «Возрождение». Некоторые вводят комиссию за ведение счетов или предлагают клиентам конвертировать валютные депозиты в рубли. «Банкам невыгодно привлекать пассивы в евро — ключевая ставка ЕЦБ теперь находится в отрицательной зоне, а на рынке фактически отсутствует спрос на кредиты в евровалюте»,— поясняет инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. И даже привлекая средства в евро под 0,01% годовых, банк может нести убытки за ведение этих счетов. При столь низком уровне ставок девальвационная защита денег на вкладах в евро будет ниже, чем в долларовых депозитах.

Вслед за вкладами дешевеют и кредиты, которые, судя по статистике ЦБ, пользуются у населения куда большей популярностью. За последние 12 месяцев объем вкладов населения увеличился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы кредитования физлиц выросли на 22,7%, то есть спрос на кредиты растет почти в три раза быстрее спроса на сбережения. Экономисты уверены, что гражданам требуются кредиты для поддержания приемлемого уровня жизни. Стимулирует процесс удешевление кредитов. К примеру, начиная с 6 августа Сбербанк снизил минимальную ставку на 1,5 п. п. — до 11,4% годовых.

Почта-банк снизил ставку до 9,9%. Занять по такой цене можно еще в Промсвязьбанке, банке «Открытие», Citi, МКБ и Россельхозбанке. Дешевле займы в Газпромбанке (от 9,5% годовых в рублях) и в банке «Тинькофф» (от 9% под залог недвижимости). Однако банки теперь указывают стоимость кредита без учета личного страхования (может прибавить к базовой стоимости кредита от 2,5% до 8%), и, несмотря на тренд на удешевление, для некоторых клиентов заемные средства могут подорожать уже в этом году.

«По нашим прогнозам, в этом году ЦБ РФ еще раз может снизить ключевую ставку, до 6,75%. А в следующем году при сохранении текущих трендов ставка может быть снижена до 6,5%. Тогда банки будут активнее снижать ставки по долгосрочным кредитам»,— полагает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Он напоминает, что с 1 октября для банков будут повышены коэффициенты риска по кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой (чьи платежи по кредитам превышают 50% доходов). «Если для заемщиков с низкой долговой нагрузкой ставки будут снижаться, то для заемщиков с высокой — останутся на текущем уровне или подрастут»,— прогнозирует эксперт. Не исключено, что в ближайшие месяцы будет расти число отказов в одобрении кредитов.

Ипотечных заемщиков этот тренд затронет в меньшей степени. Во-первых, на ипотеку претендуют, как правило, качественные заемщики, сумевшие накопить на первоначальный взнос 20% от цены недвижимости. Во-вторых, в конце 2019 — начале 2020 года аналитики ожидают снижения средней ставки по новым ипотечным кредитам. По оценкам Дмитрия Монастыршина, на первичном рынке средняя ставка может снизиться до 9,25–9,50%. Для сравнения, в июле, по данным «Дом.РФ», средняя ставка на ипотеку в новостройках составляла 9,94%, на вторичном рынке — 10,33%.

Татьяна Палаева

Потенциал снижения ставок в значительной степени исчерпан

Последние пять лет российская экономика медленно адаптировалась к «новой реальности»: отсутствию заметного роста реальных макроэкономических показателей на фоне жесткой бюджетно-налоговой политики и отсутствия монетарного стимулирования. Траектория развития российских банков за год обрела своеобразный «герметичный» характер: за семь месяцев объем активов практически не изменился, тогда как объем балансовой прибыли, полученной за январь—июль 2019 года, вырос на 52% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

Андрей Бархота, управляющий по стратегическому маркетингу ПСБ

Парадоксальная динамика объясняется значительным снижением нетто-отчислений в резервы и ростом чистой процентной маржи. Последнее вызвано опережающим развитием розничного кредитования. Годовые темпы розничного кредитного портфеля превышают 20%, тогда как прирост корпоративного кредитования едва достиг 6% в годовом исчислении. Противоречивость этой динамики усиливается, учитывая, что рост промышленного производства в июне 2019 года составил 2,6% (Росстат), тогда как реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,8% в годовом выражении.

Для розничного бума есть две объективные причины, которые будут продолжать стимулировать рост кредитных выдач: снижение процентных ставок и кредитный «голод» 2014–2016 годов, когда банки сокращали свою активность либо приостанавливали программы розничного кредитования. В отсутствие серьезных экономических шоков процентные ставки имеют все шансы для дальнейшего снижения — 0,2–0,3 процентного пункта (п. п.) до конца 2019 года и дополнительно 0,5–1,0 процентный пункт в 2020 году.

Скорее всего, слабое влияние на ситуацию окажет и новый раунд ограничительных мер регулятора, направленных на предупреждение роста проблем в духе мыльных пузырей. С 1 октября 2019 года при предоставлении розничного кредита банки обязаны будут учитывать текущий уровень долговой нагрузки заемщика — коэффициент «платеж / доход» (Payment-to-Income). По логике регулятора, это ограничит предоставление наиболее рискованных кредитов. Однако нет оснований полагать, что применение отмеченных мер снизит доступность кредитных ресурсов для граждан с относительно стабильным финансовым положением и платежной дисциплиной.

Подогревает интерес к кредитам и простая потребительская логика: достаточно часто заемщики ориентируются на динамику кредитных ставок в среднесрочном периоде, откладывая решение о кредите до ситуации «рекордно низких процентных ставок». Это особенно характерно для сравнительно более крупных и более длинных ссуд — в первую очередь ипотеки и продуктов рефинансирования. При этом потенциал серьезного снижения процентных ставок уже в значительной степени исчерпан: наиболее низкое возможное значение ключевой ставки составляет 6% при сохранении текущих параметров денежно-кредитной политики, а многие крупные банки корректируют свои кредитные ставки с некоторым опережением, предвосхищая будущее снижение ключевой ставки.

Снижение процентных ставок имеет еще один побочный эффект — снижение темпов роста вкладов населения как в рублях, так и в валюте. Глядя на однозначную ставку, граждане все с меньшей охотой размещают свои сбережения в банках. Сегодня годовые темпы роста вкладов населения не превышают 7,5%, что примерно в три раза ниже темпов роста розничного кредитования. Прирост объема вкладов населения в 2019 году едва ли превысит 10%. То же происходит и с объемами покупки населением наличной валюты в дни краткосрочных движений валютного рынка: сегодня они становятся все менее значительными.

Перспективное развитие банковского сектора требует его гармонизации с реальными экономическими предпосылками. Одно из решений — усиление функции финансирования инвестиционного спроса, которая в последние два-три года замещалась опережающим потребительским кредитованием, несущим определенные риски для экономики. А другое — усиление неценовой конкуренции за клиента на банковском рынке, которое может ослабить взаимосвязь изменения ключевой ставки и повышения доступности финансирования. Особая роль в этой связи должна отводиться развитию первоклассных сервисных моделей, повышению качества, а также полноты предложения в контексте развития экосистем.