Депозиты направляют в отрицательную зону

Россиянам, возможно, придется доплачивать за валютные депозиты в банках. Кредитные организации попросили ЦБ разрешить им вводить отрицательные ставки по таким вкладам. Банки жалуются, что валютные депозиты им невыгодны, но по закону они обязаны возвращать клиентам деньги хотя бы с минимальным процентом. Где тогда хранить валюту? Разбирался Владислав Викторов.

Уже несколько лет Европейский ЦБ держит отрицательные процентные ставки и недавно опустил их еще ниже. Так власти пытаются стимулировать граждан тратить деньги, а не хранить их на депозитах. И теперь действия европейского регулятора докатились и до России. Евро, которые клиенты российских банков кладут на депозиты, организации размещают именно за границей. Но из-за отрицательных ставок зарабатывать не получается. И чтобы не работать в убыток, они просят у ЦБ право вводить отрицательные ставки. Хотя некоторые банки нашли другой способ, как решить эту проблему, рассказывает преподаватель факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Николай Корженевский: «Банки не могут начислять отрицательный процент по депозитам по текущим счетам. Соответственно, единственный выход — это изменить законодательство. У нас нет прецедента с введением отрицательных ставок по депозитам в валюте, но промежуточный выход, который некоторые банки для себя нашли, — это комиссии за обслуживание таких счетов, и очень существенная. Это не запрещено. Конечно, спорный ход, но по крайней мере он не противоречит законодательству прямо».

Очевидно, что перспектива платить за то, чтобы хранить свои деньги в банке, мало кому может показаться привлекательной. Поэтому организациям стоит готовиться к оттоку валюты. Евро аналитики называют не самым выгодным инструментом для накоплений — это скорее валютный резерв. Хотя и с его помощью можно заработать,отмечает гендиректор аналитического агентства Frank RG Юрий Грибанов. Придется рискнуть, но и доходность может быть существенно выше нынешних ставок по депозитам. «Можно на эти евро купить какие-то консервативные инвестиционные инструменты, облигации, например, или, может быть, акции каких-то надежных компаний. Но если сумма большая, то банки смогут клиенту помочь, и, по сути, у него несильно прибавится забот, например, отдаст в доверительное управление. Никто не даст стопроцентной гарантии, что даже консервативные инструменты не принесут убыток, но в мирное время будет выгоднее депозита, конечно»,— заключает Грибанов.

Но есть опасения, что и доллар может уйти в отрицательную зону. На это косвенно указывают действия американского регулятор, который ранее взял курс на смягчение денежной политики и понизил ключевую ставку, которая теперь находится в диапазоне от 1,75% до 2% годовых. Специалисты не исключают, что этот тренд продолжится, и ФРС США все-таки придет к отрицательным ставкам, как того требует Дональд Трамп. Это вопрос как минимум ближайшего года. А пока доллар можно вложить в несколько инструментов, пояснил аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков:

«Люди сразу же пойдут менять валюты с отрицательной ставкой на валюты, которые хотя бы приносят какой-то незначительный процент: американский доллар, китайский юань, даже в какой-то степени британский фунт.

Есть российский рубль, и есть российские еврооблигации, номинированные в долларах, евро — по ним есть хотя бы какая-то доходность. Есть долговые инструменты российских компаний, номинированные в евро, и доход по ним не столь высокий, как, например, в долларовых еврооблигациях, но, тем не менее, он есть».

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Впрочем, для того чтобы разрешить банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам, ЦБ потребуется время. Ведь придется переписывать действующие законы. Но собеседники “Ъ FM” говорят, что задуматься о том, куда перевести свои валютные накопления стоит уже сейчас,— эти поправки могут принять до конца года.

В ЦБ пояснили, что пока лишь изучают масштаб проблемы и никаких окончательных решений еще не принято. Хотя регулятор признал, что сейчас банки работают себе в убыток и предлагают клиентам условия лучшие, чем они сами имеют при размещении валют с отрицательной доходностью.