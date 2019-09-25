ЗакС Петербурга согласовал все предложенные губернатором кандидатуры вице-губернаторов

Петербургский парламент на заседании 25 сентября согласовал кандидатуры 10 вице-губернаторов, предложенные губернатором города Александром Бегловым.

В состав городского правительства, как и ожидалось, вошли Эдуард Батанов, Евгений Елин, Владимир Кириллов, Владимир Княгинин, Николай Линченко, Олег Марков, Анна Митянина, Максим Шаскольский, Николай Бондаренко. Должность руководителя администрации Петербурга продолжит занимать Любовь Совершаева.

Напомним, что губернатор города Александр Беглов внес в петербургский парламент кандидатуры вице – губернаторов 19 сентября.