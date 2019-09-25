Мэр Сочи назначил новых глав городских департаментов

Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский назначил новых глав ряда городских департаментов и управлений. Бывший первый вице-мэр курорта Константин Михальков стал начальником сочинского департамента экономики и стратегического развития, бывший помощник первого вице-губернатора Краснодарского края Виталий Метельков назначен руководителем городского управления по реализации полномочий по пресечению нарушений земельного и градостроительного законодательства. Директором правового департамента администрации Сочи стала бывший заместитель главы Темрюкского района Валерия Ветрова.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что Алексей Копайгородский две недели назад назначил своих новых заместителей. Ими стали Денис Юрковский, Галина Москалева, Константин Чеботарь, Полина Деняк, Владимир Пушкарев, Сергей Робилко, Сергей Белоусов и Валерий Козлов.

Дмитрий Михеенко