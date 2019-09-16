Мэр Сочи назначил восемь заместителей

Вновь избранный глава Сочи Алексей Копайгородский назначил своих заместителей. Восемь вице-мэров были утверждены на внеочередной сессии Городского собрания курорта. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ранее в Сочи было десять заместителей главы.

Первым заместителем мэра назначен Денис Юрковский. Ранее он занимал пост руководителя департамента строительства Краснодарского края. Еще одним заместителем по вопросам внутренней политики, муниципальной службы, кадровой, информационной и аналитической работы, обращениям граждан и организаций стала Галина Москалева. Ранее она была руководителем краевого департамента внутренней политики. В своей должности остался Константин Чеботарь. Он продолжит курировать вопросы территориальной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами, дела казачества и участия граждан в охране общественного порядка, а также бухгалтерский учет и работу административных комиссий.

Курировать социальный блок будет вице-мэр Сочи Полина Деняк. Она с апреля 2017 года занимала должность замминистра здравоохранения края Семь лет до этого госпожа Деняк работала в территориальном управлении Росимущества.

Бывший руководитель краевого БТИ Владимир Пушкарев в должности заместителя главы Сочи займется развитием санаторно-курортного комплекса и рекреационных ресурсов. Также он будет отвечать за экономику и стратегическое развитие, а также за отрасль потребительского рынка и услуг, информатизации, связи и проектной деятельности.

Бизнесмен и бывший глава Тимашевска Сергей Робилко возглавит блок ЖКХ, городской транспорт, дорожное хозяйство, охрану окружающей среды, лесопарковое и сельское хозяйство, а также промышленность.

Экс-сотрудник краевого минфина Сергей Белоусов назначен заммэра, координирующим работу по финансам и бюджету, финансовому контролю, муниципальным закупкам и контрактам. Международные отношения, проведение значимых мероприятий, физическую культуру и спорт на должности вице-мэра Сочи будет курировать Валерий Козлов. На протяжении ряда лет он занимал различные должности в министерстве экономики и в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.

Дмитрий Михеенко