Александр Беглов внес в ЗакС кандидатуры вице-губернаторов

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в петербургский парламент кандидатуры вице – губернаторов. Их состав остался прежним.

ЗакСу предстоит утвердить кандидатуры Любови Совершаевой, Евгения Елина, Николая Линченко, Эдуарда Батанова, Владимира Княгинина, Максима Шаскольского, Николая Бондаренко, Анны Митяниной, Олега Маркова и Владимира Кириллова. Процедура необходима из-за вступления Александра Беглова в должность главы города.

Как сообщает «Фонтанка.ру», голосование парламента может быть назначено на 25 сентября.