26 сентября, четверг
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Челябинское УФАС признало незаконной рекламу «Инвитро» с использованием образа врача

Челябинское УФАС России признало рекламу, распространяемую ООО «Инвитро-Урал», незаконной. Компания на празднике во дворе одного из домов на Университетской Набережной раздавала магниты с изображением врача. По закону использовать образ медицинского работника можно только в рекламе конкретных медицинских услуг, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Также челябинское УФАС России выяснило, что на этом же празднике «Инвитро-Урал» распространяло листовки с перечнем медицинских услуг. Надпись на полиграфических материалах, предупреждающая об имеющихся противопоказаниях, должна занимать не менее 5% площади листа, но у «Инвитро-Урал» она была более мелкой.

За допущенные нарушения рекламного законодательства руководство медицинской организации будет привлечено к административной ответственности, заявили в антимонопольном ведомстве.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Анонс

Профиль пользователя