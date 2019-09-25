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Фото: BMW

BMW представила гибридный вариант кроссовера X1

Компания BMW представила гибридный вариант кроссовера X1 — модификацию BMW X1 xDrive25e.

Автомобиль оснащен 220-сильной бензо-электрической силовой установкой, в которую входят 125-сильный 1,5-литровый турбомотор и 95-сильный электродвигатель. Аккумулятор на 9,7 кВт/ч обеспечивает запас хода на электротяге до 57 км. Кроссовер также получил систему выбора режимов движения (Sport, Comfort, Eco Pro) и работы силовой установки (Auto eDrive, Max eDrive, Save Battery).

Напомним, премьера обновленного BMW X1 состоялась в мае 2019 года.

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