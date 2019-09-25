Областной минздрав не нашел нарушений при выплате зарплат сотрудникам скорой помощи в Сатке

Представители министерства здравоохранения Челябинской области встретились с работниками станции скорой помощи в Сатке, которые выражали недовольство снижением зарплат и условиями труда. Как сообщили в региональном ведомстве, была проведена оценка выплаты за январь-август 2019 года. «Снижения уровня заработной платы не установлено, она полностью соответствует фактически отработанному времени. При этом отмечено снижение нагрузки из-за доукомплектованности штата за рассматриваемый период времени. Вместе с тем начисление заработной платы сотрудником производится в соответствии с трудовым договором и законодательством»,- говорится в сообщении областного минздрава.

Также министерство изучило договоры на поставку специальной одежды в учреждение. Зафиксирован один факт ее приобретения фельдшером за собственный счет из-за того, что предложенная форма оказалась не того размера. При этом за компенсацией к руководству станции работница не обращалась, однако может это сделать, сообщают в минздраве.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», работники станции скорой помощи в Сатке написали коллективное обращение к главному врачу с просьбой объяснить распределение средств в структуре заработной платы.