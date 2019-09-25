В фракцию «Единая Россия» Законодательного собрания Кубани приняли нового члена

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Краснодарского края приняли в свои ряды Сергея Чвикалова. В сентябре этого года он победил на дополнительных выборах депутата ЗСК по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15. За кандидата проголосовало 76,35% избирателей.

Сергей Чвикалов прошел трудовой путь от тракториста до руководителя крупного сельскохозяйственного предприятия. В настоящее время он занимает должность заместителя директора по растениеводству ЗАО имени Шевченко. Награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени. В 2015 году был избран депутатом Совета Тбилисского района.

В настоящее время, согласно официальному сайту ЗСК, во фракцию «Единая Россия» в региональном парламенте входят 59 членов. Сергей Чвикалов стал 60-м. Помимо «Единой России» в ЗСК действуют еще две фракции — КПРФ (два члена) и ЛДПР (три члена).

«Нет сомнения в том, что Сергей Викторович внесет свой вклад в развитие краевого законодательства и будет активно работать в нашей фракции», – отметил председдатель краевого парламента Юрий Бурлачко.

ЗАО имени Т. Г. Шевченко является одним из лидеров агропромышленного комплекса Тбилисского района.

Василий Хитрых