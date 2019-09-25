В Свердловской области отопление включено в 77% жилфонда

К вечеру 24 сентября отопление включили в 77,1% жилого фонда Свердловской области и в 93,7% социальных учреждений, сообщает региональный департамент информполитики со ссылкой на оперативные данные органов местного самоуправления. В целом на Среднем Урале отапливается 68,8 млн кв. м жилья и около 6 тыс. социальных учреждений: 94,4% школ, 92% детских садов, 94% больниц, 97% интернатов и 92% прочих учреждений.

В департаменте отметили, что полностью соцсфера подключена в 82 муниципальных образованиях, жилищный фонд — в 65. В числе муниципалитетов, где уровень подключения жилфонда менее 80%, Кушва (60%), Кленовское сельское поселение (74,2%), Каменск-Уральский (66,5%), Екатеринбург (56,2%). Кроме того, 75,1% домов и 87,8% соцсферы подключено в Каменском район. «Как сообщил глава городского округа Сергей Белоусов, из-за порыва на теплотрассе без отопления остается около половины жилых домов в поселке Мартюш. Ремонтные работы ведутся, и завершить их планируется к 11:00 25 сентября»,— заверили в департаменте.