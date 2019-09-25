Главгосэкспертиза одобрила проект моста через Енисей за 9,2 млрд рублей

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект автомобильного моста через Енисей в Красноярском крае после проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, говорится в сообщении ведомства. Мост будет сооружен в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе.

Он станет седьмым мостом через Енисей. Его общая протяженность составит более 2 км, длина самого мостового перехода — 1,1 км. Проектом предусмотрено также строительство кольцевой развязки, соединяющей автодорогу Красноярск-Енисейск с основной трассой мостового перехода на левом берегу Енисея. Расчетная скорость движения по двухполосному мосту с асфальтобетонным покрытием составит около 80 км/час, сообщает Главгосэкспертиза: сейчас средняя скорость движения автотранспорта по зимнику не превышает 25 км/час.

Проект Высокогорского моста был разработан в начале 2010-х годов. В 2018 году его включили в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Финансирование проекта предполагается за счет средств федерального и регионального бюджетов на паритетной основе. Застройщик — управление автомобильных дорог по Красноярскому краю. Ранее сообщалось, что красноярские власти планировали начать строительство моста в 2021 году, объем инвестиций — 9,2 млрд руб.

Оксана Павлова