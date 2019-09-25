«Татмедиа» добавили аналитики

Главой агентства по массовым коммуникациям «Татмедиа» (входит в состав правительства Татарстана) назначен Айдар Салимгараев, соратник первого заместителя руководителя аппарата президента республики Марата Муратова. Ранее он был начальником информационно-аналитического управления президента, которое, в частности, отслеживало в прессе и социальных сетях негативный контент. Эксперты полагают, что на новом посту господин Салимгараев продолжит «аналитическую работу» со СМИ. Основной задачей «Татмедиа» станет «информационная поддержка» Рустама Минниханова на выборах главы республики в 2020 году, считают они.



Вчера на сайте президента Татарстана Рустама Минниханова был опубликован указ о назначении Айдара Салимгараева руководителем республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». С господином Салимгараевым встретился премьер-министр республики Алексей Песошин, который вручил ему значок члена Кабмина республики.

Последние четыре года агентство «Татмедиа» возглавлял бывший пресс-секретарь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Айрат Зарипов. 8 сентября он был избран депутатом Госсовета по списку «Единой России». В парламенте господин Зарипов получил должность главы комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Господин Салимгараев родился в 1971 году в Муслюмовском районе ТАССР. В 1994 году окончил факультет журналистики Казанского университета. С начала 2000-х годов руководил нижнекамской телерадиокомпанией, затем филиалом «Татмедиа» в Нижнекамске. Тогда гендиректором агентства был нынешний первый заместитель главы аппарата президента Татарстана Марат Муратов. В 2006 году Айдар Салимгараев переехал в Казань и стал заместителем господина Муратова. В 2008 году господин Салимгараев был назначен первым заместителем холдинга ОАО «Татмедиа» (объединяет основные медиаактивы республики), затем возглавил этот холдинг.

В 2012 году Марат Муратов переходит на работу в аппарат президента, а Айдар Салимгараев становится руководителем аппарата Духовного управления мусульман (ДУМ) республики. Кадровые перестановки происходят на фоне непростой ситуации в муфтияте: на главу ДУМ Илдуса Файзова было совершено покушение, а его заместителя Валиуллу Якупова застрелили. Господин Салимгараев остается в ДУМ до 2014 года, пока не был избран новый муфтий Камиль Самигуллин. После этого Айдар Салимгараев около года работает заместителем гендиректора УК «Просто молоко», которое возглавил Марат Муратов. В 2015 году господин Салимгараев возвращается на госслужбу. Он становится заместителем главы департамента по вопросам внутренней политики при президенте республики.

С февраля 2018 года Айдар Салимгараев — начальник информационно-аналитического управления президента. В это время в республике внедряется разработанная «Медиалогией» система «Инцидент менеджмент», которая позволяет отслеживать в социальных сетях негативный контент. Запуск проекта был предусмотрен планом действий правительства Татарстана по реализации послания Рустама Минниханова, который заявил, что «кратно возрастает ответственность СМИ за качество распространяемых сведений, а также министерств, ведомств и муниципалитетов — за своевременное реагирование при распространении недостоверной информации». Мониторингом соцсетей, в частности, стало заниматься управление господина Салимгараева. В интернете, в том числе в анонимных Telegram-каналах, становится заметным присутствие позиции властей Татарстана. Также с марта прошлого года в Кабмине организуются брифинги «официального представителя Казанского кремля» Лилии Галимовой.

Господин Салимгараев «зарекомендовал себя как человек, умеющий мгновенно улавливать тенденции отрасли, у него наработаны все коммуникации», сказала вчера “Ъ” госпожа Галимова. «То, как он зарекомендовал себя в воссозданном в аппарате президента информационно-аналитическом управлении, безусловно, сыграло решающую роль при принятии кадрового решения Рустамом Нургалиевичем»,— подчеркнула она. Добавим, что «Татмедиа» является распорядителем бюджетных средств, выделяемых на поддержку СМИ республики. В следующем году агентству планируется выделить около 1,5 млрд руб.

Среди новых задач «Татмедиа», как считает директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета Леонид Толчинский,— «отлаживание аналитической работы». «„Татмедиа“ могло бы стать штабом медиааналитики и прогнозирования»,— полагает он. При этом, по словам господина Толчинского, «Татмедиа» предстоит работать не только с государственными СМИ, но и «с социальным пространством, с обществом».

«Новое назначение — проявление стабильности и преемственности. Вся траектория карьеры Салимгараева вела к этой должности»,— говорит казанский политолог Сергей Сергеев. Он считает, что в 2020 году СМИ предстоит оказать «информационную поддержку» местным элитам в связи с выборами президента республики. «Предстоит обосновать, почему и дальше должен быть Рустам Минниханов. Возникнет вопрос, как будет называться его должность. Кроме того, власти будут постепенно возвращать позиции республики в языковом вопросе»,— полагает эксперт.

Сам господин Салимгараев от подробных комментариев “Ъ” вчера отказался, пояснив, что пока «не готов разговаривать о задачах». «Нужно во всем разобраться. Посмотреть, какой коллектив, какая команда»,— сказал он “Ъ”.

Кирилл Антонов