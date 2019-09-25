Сокращение рождаемости сопровождается ростом многодетности

На фоне снижения рождаемости в России растет доля многодетных семей — о такой тенденции сообщается в очередном «Мониторинге экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института экономической политики имени Гайдара. Вывод сделан на основе анализа данных Росстата о рождаемости за 2012–2018 годы по всем регионам РФ.

Как следует из публикации, показатели рождаемости для первых детей сокращались весь период наблюдения во всех регионах, для вторых детей они начали падать с 2015 года. К 2018 году из 85 регионов рост рождаемости вторых детей наблюдался только в девяти. При этом у рождаемости третьих и последующих детей противоположная тенденция: по итогам прошлого года она выросла по всем федеральным округам. Если в 2017 году этот тренд наблюдался в 35 регионах, то к 2018-му — уже в 64.

Как отмечает автор исследования Константин Казенин, высокий уровень многодетности сейчас более характерен для регионов РФ с относительно неблагополучным социально-экономическим положением населения. Так, в лидерах прироста коэффициента рождаемости третьего ребенка и последующих детей в 2014–2018 годах оказалась Магаданская (+26%) и Сахалинская области (+11%), Ненецкий (+11%) и Еврейский (+9%) автономные округа. В Москве и Санкт-Петербурге увеличение этого показателя было существенно меньшим — 5% и 6% соответственно. Автор публикации отмечает, что ситуация, когда по регионам преобладает рост рождаемости третьих и последующих детей при сокращении рождаемости первых и вторых, вряд ли будет стабильной. Данные о рождаемости в странах Западной, Центральной и Восточной Европы в 1960–2010 годах показывают, что ни в одной стране такая картина не сохранялась более пяти лет.

Отметим, что сейчас фокусом семейной политики в РФ являются первые и вторые дети — ради последних уже более десяти лет работает программа материнского капитала. Для семей с одним ребенком и доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека правительство с 2018 года начало выплачивать пособие в размере около 10 тыс. руб. в месяц. Многодетные же семьи могут претендовать только на льготы в натуральном выражении и в ряде регионов — на местные программы материнского капитала.

Анастасия Мануйлова