За год «Промобот» в три раза увеличил выручку

ООО «Промобот» раскрыло показатели финансовой деятельности за 2018 год. Выручка компании составила 213,6 млн руб., тогда как годом ранее она равнялась 68,6 млн руб.

Прибыль за год выросла с 1,3 млн руб. до 4,2 млн руб.

Напомним, пермская компания «Промобот», созданная в 2015 году, специализируется на производстве автономных сервисных роботов для бизнеса под брендом Promobot. География поставок Promobot насчитывает 26 стран мира. Роботы могут выполнять функции гида, консьержа, промоутера. Один из них работает в пермском многофункциональном расчетном центре (МФЦ), где консультирует посетителей и помогает им в получении услуг.