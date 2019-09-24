Ненаказуемый порог скорости может быть снижен до 10 км/ч в новой редакции КоАП

Ненаказуемый порог превышения скорости могут пересмотреть в новой редакции КоАП России. Об этом рассказал замначальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио». «МВД поддерживает идею снижения порога с 20 до 10 км/ч, — заявил он. — Норма может быть реализована в новом кодексе, который готовится правительством к внесению в Госдуму в начале следующего года».

Активные дискуссии о пересмотре ненаказуемого порога, напомним, ведутся с 2018 года, «Ъ» об этом неоднократно рассказывал. ГИБДД, Минтранс и правительство Москвы идею поддержали, но конкретного решения принято так не было. В марте 2019 года в правительстве неофициально говорили, что предложение выглядит «сырым» и не проработанным. «Единая Россия» инициативу не поддержала.

Что касается нового КоАП, то концепцию нового кодекса правительство опубликовало в июне 2019 года. Владимир Кузин не исключил, что в документе пропишут, помимо всего прочего, и штраф и за опасное вождение. Этот термин, напомним, появился в ПДД в 2016 году, но санкции в КоАПе так и не появилось. Планировалось, что штраф составит 5 тыс. руб.

О том, чем закончилась дискуссия о снижении нанаказуемого порога скорости, читайте в материале «Ъ» «Водителям пока разрешили ездить с той же скоростью».