С муниципальными выборами определились

Избирательные комиссии всех 110 муниципальных образований Санкт-Петербурга подвели итоги выборов, сообщил городской избирком вчера, 24 сентября. Больше всего мест в муниципалитетах набрала «Единая Россия» — 959 человек. При этом в период с 8 сентября поступило около 1600 жалоб, которые уже рассмотрены или находятся в процессе рассмотрения. Глава ЦИК Элла Памфилова в интервью «Российской Газете» назвала кампанию «муниципально-электоральным бандитизмом» и анонсировала реформы. В управлении омбудсмена по правам человека в Петербурге продолжается мониторинг нарушений избирательных прав граждан.

В 2014 году представителей «Единой России» избралось на 16,3% больше. Второе место по количеству избранных депутатов заняли самовыдвиженцы — 259 мандатов. Это больше на 3,4%, чем в 2014 году. За ними расположились представители «Справедливой России» — 108 человек (больше на 4,9%). Почти в три раза больше, чем пять лет назад, стало членов КПРФ — 72 человека. Статистика ЛДПР снизилась: 31 депутат, что на 2,8% меньше 2014 года. Впервые в муниципальные советы попали «яблочники» (81 человек) и представители «Партии Роста» (42 человека).

Кроме того, в новом созыве оказалось восемь членов четырех непарламентских партий. Пять лет назад было 23 депутата от пяти партий.

Петербургский избирком также отметил, что у кандидатов и партий есть возможность в течение трех месяцев обратиться в суд с требованием отмены выборов на отдельных участках или в муниципалитетах в целом. Если суд примет решение в пользу истца, а это возможно только в случае, когда нарушения не позволяют выявить действительную волю избирателей, то СПбИК поднимет вопрос о расформировании провинившихся ИКМО.

Также в сообщении было заявлено, что ГИК намерен сотрудничать с Центральной избирательной комиссией, правительством Петербурга и законодателями по вопросам реформирования муниципальной избирательной системы с целью усиления контроля над деятельностью комиссий, организующих муниципальные выборы.

Ранее в СПбИК заявляли, что начали проверку ряда УИКов в Приморском, Фрунзенском, Невском и Адмиралтейском районах. По ее итогам могут быть приняты решения об отмене результатов выборов на этих участках, а возможно, и в целых муниципалитетах.

По этому поводу член ГИК с правом решающего голоса Ольга Покровская говорила “Ъ”, что не видит никакой работы и к проверкам ее лично никто не привлекал.

Сегодня, 25 сентября, состоится заседание ЦИК России, в повестке которого на отдельное обсуждение вынесена ситуация именно с петербургскими выборами.

Днем ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сказала в интервью «Российской Газете», что 85% рабочего времени аппарат комиссии тратил на Петербург. Она пожаловалась на бездействие правоохранительных органов города, которое привело к «полной безнаказанности, породило беспрецедентное хамство, наглость и преступное пренебрежение законом».

Она назвала происходившие в Петербурге события «муниципально-электоральным бандитизмом», вспомнив, как ИКМО скрывали свои адреса, а «братки преграждали дорогу членам ЦИК». «В связи со сложившейся ситуацией мы подготовили пакет предложений о реформировании всей этой системы».

Омбудсмен по правам человека в Санкт-Петербурге ранее заявлял, что «выборы в городе превзошли худшие ожидания», а «избирательная система дискредитирована». 24 сентября в управлении омбудсмена заявили, что информация о нарушениях избирательных прав граждан еще обобщается. В числе уже зафиксированных нарушений значатся необеспечение тайны голосования, полноценного наблюдения и видеонаблюдения, нападения на членов УИК, кандидатов, наблюдателей и их удаления с участков. Кроме того, были отмечены признаки подкупа избирателей, вбросов бюллетеней, «каруселей», а также попытки фальсификации итогов голосования и прочее.

Олег Дилимбетов