Свидетель действовал подкупающе-подслушивающе

Как стало известно “Ъ”, в Преображенском райсуде Москвы был допрошен гендиректор ООО «Трейд плюс» Андрей Шекеров, который, представляясь чужой фамилией, на деньги ФСБ пытался приобрести здание в Новороссийске у бывшего зампреда Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) по развитию Петра Касерина и заместителя начальника управления имущественного комплекса общества Расула Битиева. Обоих теперь судят по обвинению в коммерческом подкупе.

Допрос свидетеля, начавшись днем, продлился до самого вечера. В ходе него Андрей Шекеров сообщил, что познакомился с господами Касериным и Битиевым год назад, когда подыскивал какое-нибудь здание, чтобы заработать на сдаче его в аренду. «Я хотел найти здание именно в Новороссийске,— заявлял господин Шекеров,— и один мой приятель, Сергей Скляров, посоветовал обратиться к Касерину и Битиеву, занимавшимся продажей лишней недвижимости ДОСААФ».

Когда в августе 2018 года предприниматель, представлявшийся Андреем Соколовым, явился к Петру Касерину и сообщил, что хочет приобрести здание в Новороссийске, тот ответил, что оно может стоить 50 млн руб., а на оформление всех бумаг уйдет месяц. Андрей Шекеров не стал спорить по срокам, но возражал против цены, утверждая, что она явно завышена. В ходе последующих в августе—сентябре переговоров стороны сошлись на 43 млн руб., из которых 15 млн руб. господин Касерин попросил заплатить наличными. При этом свидетель утверждал, что Петр Касерин указал ее в записке, переданной заявителю. После он предложил обсудить подробности «на балконе», так как его телефон якобы мог прослушиваться.

Но зампред ДОСААФ не знал, что все их переговоры Андрей Шекеров записывал на диктофон с первой встречи. А 15 сентября 2018 года обратился в ФСБ с заявлением о вымогательстве отката в размере 15 млн руб. (фактически 13,5 млн руб., поскольку 1,5 млн требовалось отдать «обнальщикам»).

В ходе дальнейших переговоров, которые Андрей Шекеров по совету Петра Касерина вел уже с Расулом Битиевым, стороны согласовали передачу указанной наличности 1 октября в парке «Сокольники». Но когда Андрей Шекеров передал в назначенный срок Расулу Битиеву 13,5 млн руб. (деньги были выделены ФСБ), тот был сразу задержан чекистами. Вскоре оперативники задержали и Петра Касерина. Обоих обвинили по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). При этом последний вины не признал, в связи с чем остался под стражей. В отличие от него, Расул Битиев сознался во всем и поэтому был отправлен под домашний арест.

Когда председательствующая Анна Чайковская предложила адвокатам задать вопросы, те постарались убедить ее, что в отношении их подзащитных имела место провокация, а значит, и дело было возбуждено незаконно. Поэтому постарались выяснить, зачем свидетель в ходе переговоров представлялся Соколовым, сохранился ли у него «тот самый» диктофон, а также какие объекты недвижимости приобрел ранее и на какие средства.

Андрей Шекеров довольно бодро отвечал, что представлялся чужой фамилией, поскольку «боялся негативных последствий для своего бизнеса и себя лично», которые, по его убеждению, «могли исходить от господ Касерина и Битиева». По поводу диктофона свидетель заявил, что потерял его. А отвечая на вопрос о предыдущих сделках с недвижимостью, заявил, что «со случаем вымогательства столкнулся впервые». «Бог миловал»,— резюмировал господин Шекеров.

Кстати, в ходе допроса выяснилось также, что при оформлении документов о купле-продаже здания в Новороссийске Андрей Шекеров попросил изменить реквизиты покупателя, указав не принадлежащее ему ООО «Агрохолдинг "Русрегионагро"». Однако зачем это потребовалось, объяснить внятно не смог. Также не смог объяснить, почему, приобретая здание в Новороссийске, не выезжал туда для осмотра недвижимости и не произвел расчет для выяснения планируемых расходов и доходов. На вопрос, зачем он обратился в ФСБ, свидетель обвинения, выступающий одновременно заявителем по делу, с пафосом ответил: «Выполнял гражданский долг».

Подводя итоги, адвокат Талгат Суиндыков заявил, что все ответы свидетельствуют о провокационных действиях свидетеля, которые дискредитируют деятельность правоохранительных органов в глазах общественности.

Алексей Соковнин