У «Русагро» вытекает молоко

Крупный российский агрохолдинг «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича может столкнуться с трудностями при управлении молочными заводами, доставшимися от ГК «Алев». Арбитражный суд аннулировал сделку по продаже доли бывшего совладельца «Алев» Камиля Заппарова, после чего новый собственник ликвидировал компанию, а «Русагро» арендовала ее предприятия. Теперь договоры аренды тоже могут быть оспорены.

О том, что у «Русагро» могут возникнуть сложности с управлением заводом по производству масла и сыров «Кошкинский» в Самарской области и молочным комбинатом «Заволжский» в Ульяновске, стало известно из картотеки арбитражных дел. Активы ранее входили в ГК «Алев» Александра Ивлева и Камиля Заппарова. В 2018 году у «Алев» возникли трудности. Тогда «Русагро» приобрела задолженность головной компании группы АО «Алев» в размере 0,9 млрд руб. и установила контроль над активами, получив заводы в аренду, сообщала «Русагро» в отчете за 2018 год. Но на прошлой неделе Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже доли господина Заппарова в АО «Алев». С заявлением обратился финансовый управляющий бизнесмена. Как следует из определения суда, доли господина Ивлева и Камиля Заппарова в «Алев» приобрела Татьяна Иншакова. Став владельцем компании в августе 2018 года, она приняла решение о ликвидации «Алев», затем все недвижимое имущество было передано в аренду ООО «Молочные продукты "Русагро"».

Как отмечается в документах суда, сведений об исполнении обязательств по оплате доли от Татьяны Иншаковой не представлено. Сама она может быть заинтересованным лицом по отношению к «Русагро». Как говорится в документах, с 15 марта 2019 года госпожа Иншакова владеет московским ООО «Бизнесконсалт», гендиректор которого Инна Конюхова также возглавляет тамбовское АО «Сосновское хлебоприемное предприятие». На 2015 год 88,56% в этой компании владел гендиректор «Русагро» Максим Басов, сказано в определении суда.

«Русагро» — один из крупнейших в России производителей сахара, мяса, растительного масла и майонеза. В январе—июне 2019 года выручка группы выросла в 1,8 раза, до 73,54 млрд руб. Семье экс-сенатора Вадима Мошковича принадлежит 71,9% акций. Представитель «Русагро» заявил, что группа не комментирует судебные разбирательства.

С февраля 2019 года «Алев» находится в состоянии банкротства по упрощенной процедуре. Общая сумма требований кредиторов — свыше 3,4 млрд руб. Помимо «Русагро» кредиторами выступают Юникредит банк (0,7 млрд руб.) Россельхозбанк (0,5 млрд руб.), банк «Дом.РФ» (0,3 млрд руб.) и Альфа-банк (171 млн руб.). Как сказано в определении суда, аннулирование сделки по продаже доли Камиля Заппарова поддерживают Альфа-банк и банк «Дом.РФ». В Альфа-банке заявили “Ъ”, что считают ликвидацию «Алев» неоправданной: на тот момент предприятия группы были в состоянии обслуживать и погашать кредиты. Там добавили, что договоры аренды имущества «Алев» также будут проверены на соответствие рыночным условиям и законности. В банке «Дом.РФ» указали, что прибегают к оспариванию сделок, чтобы обеспечить возврат средств в максимальном объеме.

Партнер НАФКО Павел Иккерт согласен, что аннулирование сделок по продаже акций «Алев» могут дать основания для попытки признания недействительными и договоров аренды с «Русагро». Если Татьяна Иншакова и «Русагро» — аффилированные лица, договоры должны были одобряться как сделки с заинтересованностью, иначе это еще одно основание для их оспаривания, добавляет юрист «КСК групп» Нина Бабинова. Руководитель группы антикризисного управления и банкротства «Дювернуа Лигал» Карина Епифанцева говорит, что кредиторы «Алев» большинством голосов также могут обязать конкурсного управляющего расторгнуть аренду, если ее условия невыгодно отличаются от рынка.

Сабрина Самедова, Самара; Анатолий Костырев