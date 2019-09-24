Фильм «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»

Члены Российского оскаровского комитета выбрали для выдвижения на награду картину «Дылда» режиссера Кантемира Балагова, рассказали “Ъ” члены комитета режиссеры Александр Роднянский и Федор Попов.

По словам Александра Роднянского, фильм был выбран абсолютным большинством голосов комиссии, которая состоит из 26 российских режиссеров и продюсеров. «Критерии выбора всегда одни и те же: важно, чтобы фильм был уже в определенной степени известен и был лауреатом международных фестивалей»,— пояснил он.

Продюсер фильма «Дылда» Александр Роднянский — "Ъ FM": Что очень важно, «Дылда» — единственная отечественная картина, насколько я знаю, которая выходит в полноценный кинотеатральный показ в Соединенных Штатах. Недавно появился американский кинопрокатчик, очень известная компания, которая прокатывает независимое авторское кино. Неоднократно она прокатывала фильм и номинантов, и победителей на «Оскар», оказывая, так сказать, всяческую поддержку в их продвижении. Это очень важный фактор. И эта компания выпускает фильм «Дылда» в начале января в прокат. Вот все эти факторы говорят о том, что шансы есть. Конкуренция серьезная.

«На фоне других выдвинутых российских картин у "Дылды" высокие шансы, говорить о шансах на фоне мировых картин пока рано»,— отмечает Федор Попов. Он также отметил, что на выбор комиссии повлиял успех фильма на Каннском фестивале. Ранее «Дылда» получила на Каннском кинофестивале приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд», а также приз ФИПРЕССИ международной федерации кинопрессы.

Подробнее о фильме читайте в публикации “Ъ” «Вне войны как на войне».

Кантемир Балагов рассказал о фильме в интервью «Огоньку».

Валерия Лебедева