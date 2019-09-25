Транспорт разгружают

Минфин Нижегородской области предлагает снизить на 30% транспортный налог в регионе. Закон коснется только перевозчиков, работающих в сфере междугородных и международных перевозок. Чтобы получить льготу, компания должна иметь относительно новый автопарк, а зарплата ее сотрудников должна быть выше средней по региону. Участники рынка поддерживают инициативу регионального правительства, но полагают, что требования к состоянию транспорта и зарплате сотрудников ­излишни.



На официальном портале правительства Нижегородской области опубликовали проект поправок к закону «О транспортном налоге».

Как следует из действующего закона «О транспортном налоге» Нижегородской области, в 2019 году ставка транспортного налога для грузовых автомобилей составляет 22,5 руб. на одну лошадиную силу при мощности двигателя до 100 л.с., 36 руб. — для двигателей мощностью от 100 до 150 л.с., 45 руб. — для двигателей мощностью от 150 до 250 л.с., 58,5 руб. — для двигателей мощностью от 200 до 250 л.с. и 76,5 руб. — для грузовиков с двигателем мощнее 250 л.с.

Законопроект, инициатором которого указано министерство финансов Нижегородской области, предполагает, что начисленный по итогам налогового периода транспортный налог уменьшается на 30% от суммы, уплаченной с каждого автомобиля компании-перевозчика, если его масса больше 12 т и он зарегистрирован в системе «Платон». Это будет возможно при условии, что возраст автомобиля не превышает семи лет, а средняя зарплата в компании-перевозчике выше средней номинальной начисленной в регионе, опубликованной Росстатом. Получить льготы смогут компании, основной вид деятельности которых обозначен в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности как «Деятельность автомобильного грузового транспорта». Перевозчикам необходимо будет предоставить подтверждающие документы о размере средней зарплаты и о внесении необходимых платежей в систему «Платон». Кроме того, из регионального закона предлагается исключить действующий на протяжении пяти лет пункт о предоставлении льготы в 50% на транспортный налог организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся международными перевозками в страны дальнего зарубежья.

Документ появился спустя три недели после того, как представители местных транспортных компаний обратились к региональным властям с инициативами об упрощении работы перевозчиков грузов и развитии этой отрасли. В том числе грузовые операторы предлагали снизить транспортный налог, так как федеральные льготы, уменьшающие размер этого налога на величину платы, внесенной в систему «Платон», отменились с начала 2019 года. Участники рынка предложили ввести льготы для компаний, заработная плата в которых выше средней по региону, а возраст автопарка не превышает семи лет. Перевозчики уверены, что это даст стимул для обновления подвижного состава и увеличит отчисления в бюджет.

По словам генерального директора компании «Приволжье-Транс» Александра Бирюкова, введение новой льготы для компаний, занимающихся междугородными и международными перевозками, закономерно. Эти компании в своих перевозках внутри России на 70–90% используют федеральные трассы и платят за это взносы в систему «Платон», но при этом они вынуждены платить налог, зачисляемый в дорожный фонд (часть регионального бюджета), средства из которого идут на ремонт дорог, которыми грузовые компании почти не пользуются, поясняет он. «Нам обещали отменить транспортный налог после того, как будут введены повышенные акцизы на топливо. Акцизы введены, но отмены налога не произошло. В итоге на международных и междугородных перевозчиках лежит финансовая нагрузка в виде "Платона", транспортного налога и повышенных акцизов. Было бы разумно исправить эту ситуацию», — говорит господин Бирюков. При этом он считает лишними требования законопроекта о возрасте автотранспорта и средней зарплате: «На мой взгляд, было бы достаточно того, чтобы для получения льготы компании просто предоставляли справку о том, что они более 50% перевозок осуществляют по федеральным и международным трассам».

После прохождения антикоррупционной экспертизы минфин внесет законопроект на рассмотрение областного законодательного собрания.

Андрей Репин