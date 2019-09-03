Дорогу осилит просящий

Нижегородские грузовые компании просят правительство области предоставить льготы по транспортному налогу, отменить ограничение на проезд тяжеловозов по региональным дорогам в период весенней распутицы и решить вопрос с системой весогабаритного контроля, которая, по их мнению, работает некорректно. Эти меры, считают участники рынка, позволят логистическим компаниям развиваться, обновляя автопарк и увеличивая налоговые отчисления. Правительство региона готово пойти на ряд мер поддержки, но для этого ждет от грузоперевозчиков финансового обоснования их не­обходимости.



Грузовые компании пред­лагают правительству Нижегородской области внести изменения в местное законодательство, чтобы упростить работу логистическим предприятиям и обеспечить развитие этой сферы деятельности в регионе. О направленных в кабинет министров предложениях “Ъ-Приволжью” рассказал президент холдинга «Итеко» Евгений Бабаев. В частности, транспортные компании хотят получить льготы по транспортному налогу, который зачисляется в дорожный фонд Нижегородской области (часть областного бюджета), поскольку федеральные льготы, уменьшающие размер транспортного налога на величину платы, внесенной в систему «Платон», прекратили свое действие с начала года.

Средняя бюджетная нагрузка на один дальнемагистральный грузовик участниками рынка оценивается в 1 млн руб., а крупные компании используют лишь 3% региональных дорог. «Чем больше транспорт эксплуатирует федеральные дороги, а не региональные, тем меньше он должен платить транспортный налог — и наоборот», — считает Евгений Бабаев. Участники рынка предлагают распространить действие льгот на компании с зарплатой выше средней по региону и автопарком не старше семи лет. Такие условия, по их мнению, стимулируют обновление подвижного состава и увеличат налоговые отчисления в бюджет. Кроме того, перевозчики просят отменить на отдельных участках региональных дорог запрет на перевозку грузов на автомобилях массой более 6 т, который действует в Нижегородской области в период весенней распутицы. Как рассказал “Ъ-Приволжье” генеральный директор компании «Приволжье-Транс» Александр Бирюков, из-за запрета перевозчикам и отправителям весной невыгодно доставлять крупные партии грузов в некоторые города региона, отчего страдают и сами предприниматели, и потребители.

Но больше всего транспортные компании хотят решить проблему с пунктами весогабаритного контроля (ВГК), которые, по мнению участников рынка, неисправны, завышают массу грузовых автомобилей, в результате чего логистическим компаниям регулярно приходят многотысячные штрафы, и они безуспешно пытаются оспорить их в судах. Как рассказал региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий, ни у властей, ни у участников рынка нет юридической возможности доказать свою правоту. «Суды в подавляющем большинстве выносят отказные решения по оспариванию штрафов, ссылаясь на то, что рамки весогабаритного контроля проходили обязательную сертификацию, а значит, работают исправно. Это стопроцентный проигрыш для бизнеса; ни одного органа, способного отменить эти штрафы, сегодня в России нет», — говорит господин Солодкий, регулярно получающий жалобы от транспортных предприятий. Ранее в «Ростелекоме», который устанавливает и обслуживает пункты весогабаритного контроля по контракту с правительством Нижегородской области, утверждали, что система исправна, поскольку она создана с соблюдением передовых технологий и подвергается регулярным проверкам на точность измерений. Кроме того, в телекоммуникационной компании говорили, что водители завешивают номера автомобилей и проезжают по пункту ВГК на скорости 5 км/ч, чтобы он вообще не фиксировал провозимый груз. Тем не менее прокуратура Нижегородской области и правительство региона, регулярно получающие множество жалоб от логистических компаний, стали искать правовые основания, чтобы перевозчики могли обжаловать решения судов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя законодательные инициативы логистических операторов, сообщил, что правительство готово предоставить льготы, если грузоперевозчики обоснуют их эффективность. Зам­губернатора Сергей Морозов сказал, что сертификацию пунктов весогабаритного контроля ужесточат и мониторинг будут проводить ежеквартально. По поводу снятия весенних ограничений на проезд по отдельным дорогам в правительстве обещают подумать, со­брав экономические предложения всех заинтересованных сторон, поскольку ежегодный ущерб от движения тяжеловесов, которые разбивают региональные дороги, в этот период оценивается в 3 ­млрд руб. В качестве возможного решения проблемы власти рассматривают выдачу специальных разрешений для проезда по отдельным участкам, близким к федеральным трассам.

Роман Рыскаль