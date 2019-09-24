Борьба в списочном составе

Россия и Казахстан выступили за составление единого списка террористических организаций. Такое предложение было выдвинуто на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, прошедшем в казахстанском Нур-Султане во вторник. Впрочем, хотя в финальной декларации представителей стран Европы и Азии и было упомянуто намерение «объединить усилия по борьбе с терроризмом», письменно закреплять договоренность о создании единого списка пока не стали. Опрошенные “Ъ” члены делегаций объясняют: это трудный вопрос, в котором сложно прийти к одной позиции.

На IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии прибыли делегации из 65 стран Европы и Азии, а также представители 14 международных парламентских организаций, в том числе парламентских ассамблей ОБСЕ, ОДКБ и ШОС. По итогам мероприятия представители делегаций евразийских стран подписали декларацию, в которой выразили «твердое намерение укреплять и развивать межпарламентское сотрудничество в борьбе с терроризмом в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права».

Сам форум, главная тема которого была обозначена как «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», приурочен к 25-летию идеи евразийской интеграции первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он же и открывал мероприятие. Его речь началась с перечисления достижений республики, а закончилась обсуждением глобальных проблем, в том числе проблемы «конфронтации и недоверия» между РФ, Китаем и США, испытаний ядерного оружия, «произвольного влияния санкций», а также терроризма. С последним господин Назарбаев предложил бороться путем «гармонизации правовых актов». И уточнил: «Важно разработать общее определение терроризму, сформировать единый список террористических и экстремистских организаций, организованных международных преступных группировок».

Выдвинутое предложение поддержала и российская сторона.

«На сегодняшний день террористические организации, запрещенные в одних государствах, в других действуют свободно. Так мы не сможем противостоять эффективно терроризму,— подчеркнул глава российской делегации, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

— Необходимо предлагать модельные законы по борьбе с терроризмом». Он отметил, что законодательство должно позволить сформировать единый список террористических организаций — «это будет реальный вклад со стороны парламентариев в борьбу с терроризмом».

Напомним, Совет коллективной безопасности ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) еще в 2016 году принял решение составить единый список террористических организаций — с тем, чтобы унифицировать национальные подходы хотя бы в рамках ОДКБ. Впоследствии, в 2018 году, Вячеслав Володин поднял эту тему и в рамках Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ, по итогам которой была принята рекомендация о создании такого списка. Источник в российской делегации заявил “Ъ”, что эта тема станет одной из возможных тем заседания ПА ОДКБ, которое пройдет в Ереване 5 ноября.

Между тем если на уровне ОДКБ и есть шансы согласовать вопрос, то на региональном и тем более мировом уровне это будет затруднительно. «Это было бы важно сделать, если это было бы возможным. Я думаю, что Россия, Иран и США, например, не смогут согласовать, как определить (ливанскую шиитскую организацию.— “Ъ”) "Хезболлу" или (палестинское движение.— “Ъ”) "Хамас"», — пояснил “Ъ” вице-спикер Палаты депутатов Италии Эдмондо Чириелли. Вице-спикер Сената парламента Пакистана Салим Мандвиуалла в беседе с “Ъ” заметил, что понять, кого обвинять в терроризме, а кого нет, непросто: «Мы слышим только об исламских террористических организациях. А что насчет террористических организаций, которые убивают людей в США и других странах? В первую очередь нужно определить причину их появления».

Марина Коваленко, Нур-Султан